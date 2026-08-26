Трамп передумал насчет лицензий на Patriot для Украины из-за опасений компаний-производителей, — Келлог

Задержка с выдачей Украине лицензии на производство Patriot связана с опасениями компаний-производителей, однако Украина способна реализовать технологические решения более эффективно.

Об этом рассказал бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Производители обеспокоены передачей интеллектуальной собственности

В частности, по словам Келлога, задержка с предоставлением Украине лицензии на производство Patriot связана с опасениями компаний-производителей, в частности Lockheed Martin, относительно передачи их интеллектуальной собственности.

Он отметил, что 8 июля президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче лицензии, однако уже через три недели сообщил, что соглашения пока нет.

"Думаю, на самом деле произошло следующее: люди или компании вроде Lockheed Martin, крупные оборонные гиганты, занервничали из-за передачи Украине, как они это называют, лицензии на свою интеллектуальную собственность", — рассказал бывший спецпредставитель.

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Украина может работать быстрее и лучше с новыми решениями

В то же время Келлог заявил, что считает такое чисто бизнес-решение оборонных компаний неправильным, ведь Украина способна реализовывать технологические решения эффективнее.

"Почему мне нравится идея, чтобы Украина этим занималась? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Поэтому нужно дать украинцам этот шанс", — подчеркнул он.

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Кроме того, Келлог сообщил, что планирует лично обсудить этот вопрос с президентом США после завершения своего визита.

"Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это досадно", — отметил он.

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