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Новини Ракети до Patriot для України Ракети до Patriot
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Євросоюз тисне на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні ракети для Patriot

patriot,петріот

Європейська комісія чинить тиск на Грецію та Іспанію, які ще мають значний запас ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot заради передачі їх Україні.

Про це пишуть Bloomberg, Euronews та Politico з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Це питання обговорять 1-2 вересня на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні.

Запаси ракет у країн ЄС

Нині Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів Patriot серед союзників України. Зокрема, йдеться про PAC-2 — до того ж у частини запасів цих країн незабаром вичерпається термін придатності.

Водночас Греція неодноразово відмовлялася та аргументувала це тим, що сама потребує їх для захисту грецького повітряного простору через напружені відносини з Туреччиною. Іспанія ще у березні заявляла, що передасть Україні 5 перехоплювачів PAC-2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запаси Patriot у Європі критично скоротилися, Україна потерпає найбільше - Associated Press

Один із дипломатів ЄС зазначив, що небажання Мадрида й Афін розлучатися з ракетами — не новина, але проблема стає дедалі гострішою, оскільки Зеленський нині активніше вимагає нових боєприпасів: Patriot для України став "головною темою літа".

Допомога країн Азії

Європейська служба зовнішніх справ також веде переговори й з азійськими країнами — Південною Кореєю та Японією — щодо передачі Україні перехоплювачів для Patriot. Проте європейці побоюються, що на заваді встане напруженість у відносинах обидвох цих країн з Китаєм.

Один із дипломатів визнав, що проблема ракетних запасів України є "дуже серйозною", але зустріч у вівторок має неформальний характер і тому навряд чи принесе відчутний результат.

  • Нині Київ розмірковує, чи не використати наступний транш із 90-мільярдного кредитного пакета ЄС для закупівлі протиракетних систем — або того самого Patriot, або його франко-італійського аналога SAMP/T NG.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала трішки ракет до Patriot. Треба більше, - Зеленський

Автор: 

Греція (397) Єврокомісія (1480) Іспанія (803) Євросоюз (10792) Patriot (605)
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Топ коментарі
+3
Не дадуть - в них відмовки - на греків турки косо дивляться - на іспанців маври лізуть
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31.08.2026 21:41 Відповісти
+1
Відбиватись від натовпів африканських маврів на пляжах і від окупасів в своїх домівках іспанці можуть і без Петріотів.
А от у Греції задавнений конфлікт з Туреччиною через острови, а у турків є своя балістика.
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31.08.2026 21:49 Відповісти
+1
хмммм......
***** планує другий фронт, от от.
всі аналітики так кажуть!
і доні дуже любить друга владіміра.
а ви вимагаєте ракети у іспанії та греції, для якоїсь там україни?
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31.08.2026 21:51 Відповісти

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