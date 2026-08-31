Євросоюз тисне на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні ракети для Patriot

Європейська комісія чинить тиск на Грецію та Іспанію, які ще мають значний запас ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot заради передачі їх Україні.

Про це пишуть Bloomberg, Euronews та Politico з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Це питання обговорять 1-2 вересня на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні.

Запаси ракет у країн ЄС

Нині Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів Patriot серед союзників України. Зокрема, йдеться про PAC-2 — до того ж у частини запасів цих країн незабаром вичерпається термін придатності.

Водночас Греція неодноразово відмовлялася та аргументувала це тим, що сама потребує їх для захисту грецького повітряного простору через напружені відносини з Туреччиною. Іспанія ще у березні заявляла, що передасть Україні 5 перехоплювачів PAC-2.

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Один із дипломатів ЄС зазначив, що небажання Мадрида й Афін розлучатися з ракетами — не новина, але проблема стає дедалі гострішою, оскільки Зеленський нині активніше вимагає нових боєприпасів: Patriot для України став "головною темою літа".

Допомога країн Азії

Європейська служба зовнішніх справ також веде переговори й з азійськими країнами — Південною Кореєю та Японією — щодо передачі Україні перехоплювачів для Patriot. Проте європейці побоюються, що на заваді встане напруженість у відносинах обидвох цих країн з Китаєм.

Один із дипломатів визнав, що проблема ракетних запасів України є "дуже серйозною", але зустріч у вівторок має неформальний характер і тому навряд чи принесе відчутний результат.

Нині Київ розмірковує, чи не використати наступний транш із 90-мільярдного кредитного пакета ЄС для закупівлі протиракетних систем — або того самого Patriot, або його франко-італійського аналога SAMP/T NG.

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