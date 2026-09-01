Кредит у 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-2027 рр., - Єврокомісія
Запропонована Україні позика у 90 млрд євро має покрити дві третини її бюджетних та оборонних потреб у 2026-2027 роках. Водночас у ЄС наголосили, що для покриття решти потреб необхідна допомога міжнародних партнерів.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Вона нагадала, що позика у 90 млрд євро має закрити дві третини бюджетних та військових потреб України.
"Коли ми запропонували позику для України у розмірі 90 мільярдів євро, ідея полягала… у тому, щоб вона покрила бюджетні та оборонні потреби на 2026-2027 роки – дві третини цих потреб. Саме таким був розрахунок: вона мала покрити дві третини потреб України у цих сферах упродовж двох років", - пояснила Піньо.
Водночас вона додала, що "залишається одна третина, яку ЄС покрити не може і щодо якої ми закликали наших партнерів підключитися й долучитися".
Ці виплати, за словами речниці, пов’язані з реформами, які впроваджуються в Україні, що є "критично важливим аспектом".
"Ми дуже добре просуваємося з виплатами на підставі запитів України, які зараз оцінюються, але вони, знову ж таки, пов’язані з реформами, що поступово впроваджуються. Такий план виплат уже сам по собі є надзвичайно амбітним", - сказала вона.
"Ми дуже добре знаємо, що Україна має дуже, дуже значні потреби, щоб бути спроможною стримувати подальшу агресію. Ми зараз зосереджені, як я вже сказала, на тому, що вже є дуже амбітним планом виплат. І наразі саме на цьому зосереджена наша увага", - підсумувала Піньо.
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