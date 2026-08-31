Контроль за ChatGPT посилюють: Єврокомісія визначила нові вимоги

Європейська комісія визнала ChatGPT "дуже великою пошуковою системою", через що сервіс має дотримуватися суворіших правил безпеки в Європейському Союзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві Європейської комісії.

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ChatGPT потрапив під посилений контроль

Окрім ChatGPT, Європейська комісія визнала "дуже великими онлайн-платформами" Reddit та Roblox.

Відповідно до Закону про цифрові послуги, ці три сервіси охоплювали щонайменше 45 млн користувачів у ЄС на місяць. Таким чином, вони досягли встановленого для такого статусу порогу.

Тепер компанії мають чотири місяці, щоб виконати додаткові вимоги.

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Платформи мають зменшувати системні ризики

Власники сервісів повинні оцінити та зменшити системні ризики, пов’язані з роботою їхніх алгоритмів.

Йдеться, зокрема, про запобігання поширенню незаконного контенту, захист фізичного та психічного здоров’я користувачів, а також недопущення негативного впливу на неповнолітніх, виборчі процеси та громадську безпеку.

Європейська комісія отримає повноваження оцінювати функціональність цих сервісів і, де це можливо, пов’язані з ними системи.

"Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком цифрового середовища і не вагатимемося присвоїти статус будь-якій платформі, яка відповідає критеріям посиленого нагляду відповідно до Закону про цифрові послуги", – заявила виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен

Раніше повідомлялося, що розробник ChatGPT готує до випуску ШІ-гаджет незвичної форми.

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