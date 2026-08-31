Контроль за ChatGPT посилюють: Єврокомісія визначила нові вимоги
Європейська комісія визнала ChatGPT "дуже великою пошуковою системою", через що сервіс має дотримуватися суворіших правил безпеки в Європейському Союзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві Європейської комісії.
ChatGPT потрапив під посилений контроль
Окрім ChatGPT, Європейська комісія визнала "дуже великими онлайн-платформами" Reddit та Roblox.
Відповідно до Закону про цифрові послуги, ці три сервіси охоплювали щонайменше 45 млн користувачів у ЄС на місяць. Таким чином, вони досягли встановленого для такого статусу порогу.
Тепер компанії мають чотири місяці, щоб виконати додаткові вимоги.
Платформи мають зменшувати системні ризики
Власники сервісів повинні оцінити та зменшити системні ризики, пов’язані з роботою їхніх алгоритмів.
Йдеться, зокрема, про запобігання поширенню незаконного контенту, захист фізичного та психічного здоров’я користувачів, а також недопущення негативного впливу на неповнолітніх, виборчі процеси та громадську безпеку.
Європейська комісія отримає повноваження оцінювати функціональність цих сервісів і, де це можливо, пов’язані з ними системи.
"Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком цифрового середовища і не вагатимемося присвоїти статус будь-якій платформі, яка відповідає критеріям посиленого нагляду відповідно до Закону про цифрові послуги", – заявила виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен
- Раніше повідомлялося, що розробник ChatGPT готує до випуску ШІ-гаджет незвичної форми.
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