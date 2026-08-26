OpenAI заблокувала російську мережу, яка використовувала ChatGPT для поширення дезінформації

OpenAI заблокувала групу акаунтів ChatGPT, які, за оцінкою компанії, з високою ймовірністю використовували оператори з Росії. За допомогою штучного інтелекту вони створювали дописи і коментарі для соцмереж та просували структуру, яка позиціонувала себе як міжнародна "експертна спільнота".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті OpenAI, на який звернув увагу Центр протидії дезінформації.

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Росіяни приховували своє походження

За даними OpenAI, оператори давали ChatGPT запити російською мовою, однак більшість створених ними дописів були англійською. Контент поширювали у Substack, Telegram, X, Facebook та LinkedIn.

При цьому користувачі спеціально просили ChatGPT прибирати з текстів мовні ознаки, за якими можна було б визначити їхнє російське походження. Для доступу до сервісу з Росії вони використовували VPN.

Значна частина цієї активності була спрямована на просування International Burke Institute (IBI) – структури, яка називала себе "експертною спільнотою" та стверджувала, що базується в Ізраїлі.

За інформацією OpenAI, пов'язаний з IBI сайт зареєстрували у лютому 2025 року. Він мав створювати враження повноцінного аналітичного центру з міжнародними експертами та власними дослідженнями.

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Видавали чужі наукові роботи за власні

Перевірка OpenAI показала, що значна частина матеріалів на сайті IBI була скопійована з реальних академічних робіт.

Компанія дослідила 36 статей, опублікованих на сайті з вересня 2025-го до травня 2026 року. 34 із них виявилися скопійованими з інших ресурсів.

У деяких випадках матеріали приписували людям, які їх не писали. Так, наукову роботу про китайсько-пакистанський економічний коридор опублікували під ім'ям іншого науковця. Ще одну роботу про міграційну політику приписали австралійській професорці, яка спеціалізується на харчовій хімії.

При цьому для створення самих матеріалів на сайті IBI моделі OpenAI, за даними компанії, не використовували. ChatGPT був передусім інструментом для їхнього подальшого просування.

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Створили власний "індекс", який вихваляв Росію

Окремою частиною операції став так званий "індекс суверенітету". За його допомогою IBI оцінював різні держави та просував вигідні Кремлю тези.

Матеріали були критичними щодо країн, які виступають проти російської агресії проти України. Серед мішеней були Німеччина, Франція, США та Європейський Союз. Натомість Росію цей "індекс" представляв у вигідному світлі.

Один з операторів також створював за допомогою ChatGPT німецькомовні дописи для Telegram-каналу Lahme Ente. У них критикували Україну, ЄС та уряд Німеччини й виступали за поліпшення відносин із Росією.

Інший оператор використовував інструменти OpenAI для створення логотипів приблизно десятка Telegram-каналів, орієнтованих на аудиторії Німеччини, США, Франції, Польщі та Туреччини.

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Аудиторія була невеликою, але мережу можна було масштабувати

За оцінкою OpenAI, кампанія не змогла охопити значну аудиторію. Офіційні сторінки IBI мали небагато підписників, а окремі дописи – невелику кількість переглядів. Водночас деякі пов'язані Telegram-канали налічували приблизно 10–20 тисяч підписників.

У компанії наголошують, що головна небезпека полягала не стільки в поточному охопленні, скільки у створеній інфраструктурі.

Оператори фактично вибудовували зовні правдоподібний "експертний інститут" із нібито авторитетними фахівцями, науковими публікаціями та власним аналітичним індексом. Штучний інтелект використовували як допоміжний інструмент для просування цієї конструкції та маскування походження потрібних наративів.

OpenAI зазначає, що саме використання її інструментів зрештою допомогло виявити ширшу операцію впливу та заблокувати пов'язані з нею акаунти.

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