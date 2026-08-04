ЄС перевіряє участь Росії у фейках про мігрантів в іспанській Сеуті

Європол та Європейська служба зовнішніх справ мають встановити, хто стоїть за масштабною кампанією дезінформації щодо ситуації в іспанській Сеуті.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентку "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер по завершенню екстреного онлайн-засідання голів МВС ЄС, присвяченого раптовому потоку мігрантів у іспанський анклав, у вівторок, 4 серпня.

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Розслідування джерел дезінформації

За словами Бруннера, відповідні структури ЄС повинні з’ясувати, хто саме причетний до поширення неправдивої інформації. Йдеться про можливу участь як злочинних груп, так і РФ.

"Тепер завдання EEAS, а також Європолу – розібратися в деталях, хто були ці порушники. Чи це була Росія… чи це були торговці людьми та контрабандисти?"

Він зазначив, що вже є підтвердження участі у цій кампанії торговців людьми та контрабандистів. Водночас питання можливої ролі Росії потребує додаткового вивчення.

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Ситуація у Сеуті та реакція ЄС

Бруннер наголосив, що остаточні висновки щодо інших можливих учасників кампанії робити зарано без повного розслідування.

"Про торговців людьми та контрабандистів ми вже знаємо. А щодо решти, будь ласка, зачекайте на реальну оцінку", - додав він.

Раніше країни ЄС обговорювали ризики дезінформації на тлі подій у Сеуті, яка зіткнулася з різким напливом мігрантів.

За даними української сторони, у проросійських мережах було зафіксовано понад 1500 публікацій про ситуацію у цьому регіоні.