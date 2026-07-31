Україна зафіксувала пропагандистську кампанію РФ у Європі, пов’язану з міграційною кризою в Іспанії, - Сибіга

Україна зафіксувала інтенсивну російську пропагандистську кампанію по всій Європі з використанням фотографій із Сеути для поширення дестабілізації.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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"У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа на чолі з "Правдою" та RT, з’явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна "Правда" опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання RT поширило понад 25 новин на цю тему", - розповів він.

Сибіга наголосив, що Москва роками використовує міграцію та інші чутливі теми, щоб сіяти страх і дестабілізувати європейські країни.

"Річ не у самій ситуації, а в тому, як Росія намагається маніпулювати будь-якою темою, що може сприяти її порядку денному. Єдиний спосіб захистити суспільство від цього втручання – відрізати його.



Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки", - додав міністр.

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Що передувало

Раніше Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей.

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