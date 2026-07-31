Звинувачення "Азову" в нацизмі - елемент російської пропаганди, - Білецький в інтерв’ю блогерці Лумер

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що звинувачення "Азову" в нацизмі є частиною російської інформаційної кампанії. Він наголосив, що склад підрозділу та його діяльність спростовують такі твердження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, , відповідаючи на запитання щодо звинувачень на адресу "Азову", зокрема через поширення фотографій із нібито нацистською символікою та дискусії навколо емблеми підрозділу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами командира корпусу, твердження про нібито нацистський характер "Азову" є одним із ключових елементів російської пропаганди.

"Історія з тим, щоб заявити, що ми нацисти, вона, безумовно, супервигідна, що знову-таки продається в першу чергу на Заході", – зазначив Білецький.

Він також додав, що Москва використовує цей наратив, пов'язуючи його із заявами про нібито захист російськомовного населення України.

Командир наголосив на різноманітному складі підрозділу

Білецький розповів, що сам виріс у російськомовній родині, а значна частина перших військовослужбовців "Азову" була родом зі східних регіонів України, зокрема Харківської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей.

Він також звернув увагу, що підрозділ діяв у багатонаціональному Маріуполі, а серед його бійців були представники різних етнічних і релігійних громад, зокрема греки, кавказці, мусульмани та євреї.

Командир корпусу зазначив, що вважає невід'ємними ознаками націонал-соціалізму ідею домінування однієї нації над іншими та прагнення до захоплення "життєвого простору".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американський подкастер Тім Пул, який критикував Україну, змінив свою позицію: Вони борються за існування проти злого диктатора

На його думку, ці принципи не мають нічого спільного з діяльністю "Азову", а оцінювати подібні звинувачення слід на основі фактів, а не інформаційних наративів.

Лумер заявила, що змінила свою думку після інтерв'ю

Після публікації інтерв'ю американська блогерка Лора Лумер повідомила у соціальній мережі X, що раніше вважала "Азов" підрозділом, який складається з нацистів.

За її словами, після розмови з Андрієм Білецьким вона змінила свою оцінку формування, зазначивши, що в підрозділі діють правила, спрямовані проти проявів ненависті, а серед військовослужбовців є представники різних національностей, зокрема єврейського походження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блогерка з США Лумер після візиту до Києва заявила про обман пропаганди РФ: "Я вірила у міф про нацистів в Україні"