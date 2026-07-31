Обвинения "Азова" в нацизме - элемент российской пропаганды, - Билецкий в интервью блогерше Лумер
Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что обвинения "Азова" в нацизме являются частью российской информационной кампании. Он подчеркнул, что состав подразделения и его деятельность опровергают такие утверждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер,отвечая на вопрос об обвинениях в адрес "Азова", в частности - в связи с распространением фотографий с якобы нацистской символикой и дискуссиями вокруг эмблемы подразделения.
По словам командира корпуса, утверждения о якобы нацистском характере "Азова" являются одним из ключевых элементов российской пропаганды.
"История с тем, чтобы заявить, что мы нацисты, она, безусловно, супервыгодна, что опять-таки продается в первую очередь на Западе", - отметил Билецкий.
Он также добавил, что Москва использует этот нарратив, связывая его с заявлениями о якобы защите русскоязычного населения Украины.
Командир подчеркнул разнообразный состав подразделения
Билецкий рассказал, что сам вырос в русскоязычной семье, а значительная часть первых военнослужащих "Азова" была родом из восточных регионов Украины, в частности - Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей.
Он также отметил, что подразделение действовало в многонациональном Мариуполе, а среди его бойцов были представители различных этнических и религиозных громад, в частности - греки, кавказцы, мусульмане и евреи.
Командир корпуса отметил, что считает неотъемлемыми признаками национал-социализма идею доминирования одной нации над другими и стремление к захвату "жизненного пространства".
По его мнению, эти принципы не имеют ничего общего с деятельностью "Азова", а оценивать подобные обвинения следует на основе фактов, а не информационных нарративов.
Лумер заявила, что изменила свое мнение после интервью
После публикации интервью американская блогер Лора Лумер сообщила в социальной сети X, что ранее считала "Азов" подразделением, состоящим из нацистов.
По ее словам, после беседы с Андреем Билецким она изменила свою оценку формирования, отметив, что в подразделении действуют правила, направленные против проявлений ненависти, а среди военнослужащих есть представители разных национальностей, в том числе еврейского происхождения.
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