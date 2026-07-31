РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12393 посетителя онлайн
Новости Пропаганда РФ
1 682 33

Обвинения "Азова" в нацизме - элемент российской пропаганды, - Билецкий в интервью блогерше Лумер

Билецкий о последствиях блокировки Starlink для РФ

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что обвинения "Азова" в нацизме являются частью российской информационной кампании. Он подчеркнул, что состав подразделения и его деятельность опровергают такие утверждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер,отвечая на вопрос об обвинениях в адрес "Азова", в частности - в связи с распространением фотографий с якобы нацистской символикой и дискуссиями вокруг эмблемы подразделения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам командира корпуса, утверждения о якобы нацистском характере "Азова" являются одним из ключевых элементов российской пропаганды.

"История с тем, чтобы заявить, что мы нацисты, она, безусловно, супервыгодна, что опять-таки продается в первую очередь на Западе", - отметил Билецкий.

Он также добавил, что Москва использует этот нарратив, связывая его с заявлениями о якобы защите русскоязычного населения Украины.

Командир подчеркнул разнообразный состав подразделения

Билецкий рассказал, что сам вырос в русскоязычной семье, а значительная часть первых военнослужащих "Азова" была родом из восточных регионов Украины, в частности - Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей.

Он также отметил, что подразделение действовало в многонациональном Мариуполе, а среди его бойцов были представители различных этнических и религиозных громад, в частности - греки, кавказцы, мусульмане и евреи.

Командир корпуса отметил, что считает неотъемлемыми признаками национал-социализма идею доминирования одной нации над другими и стремление к захвату "жизненного пространства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американский подкастер Тим Пул, критиковавший Украину, изменил свою позицию: "Они борются за выживание против злобного диктатора"

По его мнению, эти принципы не имеют ничего общего с деятельностью "Азова", а оценивать подобные обвинения следует на основе фактов, а не информационных нарративов.

Лумер заявила, что изменила свое мнение после интервью

После публикации интервью американская блогер Лора Лумер сообщила в социальной сети X, что ранее считала "Азов" подразделением, состоящим из нацистов.

По ее словам, после беседы с Андреем Билецким она изменила свою оценку формирования, отметив, что в подразделении действуют правила, направленные против проявлений ненависти, а среди военнослужащих есть представители разных национальностей, в том числе еврейского происхождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блогер из США Лумер после визита в Киев заявила об обмане пропаганды РФ: "Я верила в миф о нацистах в Украине"

Автор: 

нацизм (371) пропаганда (3897) Билецкий Андрей (289) Азов (925)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Почти потрібно з того, щоб зняти зі стін в школах корпусу, портрети білецького. А то це зомбування людей до добра не доведе.
показать весь комментарий
31.07.2026 10:24 Ответить
+4
Будь яке звинувачення України та укранців в нацизмі є ворожою пропагандою **********. У них нацисти всі хто "нє любіт рускіх". За часів СРСР в Україні було найбільше міжнаціональних шлюбів - 37%. В жодній республіці СРСР такого не було! ... В Азербайджанському парламенті та керівництві сьогодні всі до останнього клерка виключно етнічні азербайджанці (жодного росіянина, єврея, казаха, українця і т.п.), а у нас президентом обрали єврея. Це не нацизм. Це ідіотизм...
показать весь комментарий
31.07.2026 10:33 Ответить
+3
Це якщо про "Азов" мова, а білецький бувший адепт дугіна і русскава міра. Але чи бувший?
показать весь комментарий
31.07.2026 10:24 Ответить

Загрузка...

 
 