Американский подкастер Тим Пул, критиковавший Украину, изменил свою позицию: Они борются за выживание против злого диктатора
Известный американский политический аналитик и подкастер Тим Пул, ранее выступавший против помощи Украине, теперь призвал США поддержать Украину.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
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"Украина борется за само свое существование против злобного диктатора. Теперь я осознаю, насколько важна победа Украины над Россией.
Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов поддержат Украину", — отметил он.
Что этому предшествовало?
Тим Пул в августе 2024 года в подкасте называл Украину "врагом" США и говорил, что Штаты должны "извиниться перед Россией".
В сентябре 2024 года стало известно, что Минюст США раскрыл масштабную дезинформационную схему. Российский государственный канал Russia Today тайно перечислил около $10 млн американской компании Tenet Media, одним из главных лиц которой был Тим Пул.
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