Американский подкастер Тим Пул, критиковавший Украину, изменил свою позицию: Они борются за выживание против злого диктатора

Известный американский политический аналитик и подкастер Тим Пул, ранее выступавший против помощи Украине, теперь призвал США поддержать Украину.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина борется за само свое существование против злобного диктатора. Теперь я осознаю, насколько важна победа Украины над Россией.

Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов поддержат Украину", — отметил он.

Что этому предшествовало?

Тим Пул в августе 2024 года в подкасте называл Украину "врагом" США и говорил, что Штаты должны "извиниться перед Россией".

В сентябре 2024 года стало известно, что Минюст США раскрыл масштабную дезинформационную схему. Российский государственный канал Russia Today тайно перечислил около $10 млн американской компании Tenet Media, одним из главных лиц которой был Тим Пул.

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Визит Лоры Лумер в Украину

Ранее близкая к Трампу блогер Лора Лумер признала, что стала жертвой российской пропаганды и находилась под ее влиянием.

По ее словам, Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США.

Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.

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