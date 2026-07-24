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Новини Пропаганда РФ
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Американський подкастер Тім Пул, який критикував Україну, змінив свою позицію: Вони борються за існування проти злого диктатора

Критик України Тім Пул змінив свою позиції

Відомий американський політичний аналітик і подкастер Тім Пул, який раніше виступав проти допомоги Україні, тепер закликав Штати підтримати Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна бореться за саме своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю, наскільки важливою є перемога України над Росією.

Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів підтримають Україну", - зазначив він.

Що передувало?

Тім Пул у серпні 2024 року в подкасті називав Україну "ворогом" США та казав, що Штати мають "вибачитися перед Росією".

У вересні 2024 року стало відомо, що Мін'юст США розкрив масштабну дезінформаційну схему. Російський державний канал Russia Today таємно перерахував близько $10 млн американській компанії Tenet Media, одним із головних облич якої був Тім Пул.

Читайте: США готові втрутитися заради завершення війни в Україні, - Рубіо

Візит Лори Лумер до України

  • Раніше наближена до Трампа Блогерка Лора Лумер визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.
  • За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.
  • Лумер заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою.

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Топ коментарі
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Черговий перевзувальник. Що їм роблять?
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24.07.2026 13:34 Відповісти
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Прозрів, бо перестало капати бабло
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24.07.2026 13:36 Відповісти
+8
У москви кінчаються гроші. Лишилося тільки на Таккера.
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24.07.2026 13:36 Відповісти

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