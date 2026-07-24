Американський подкастер Тім Пул, який критикував Україну, змінив свою позицію: Вони борються за існування проти злого диктатора

Відомий американський політичний аналітик і подкастер Тім Пул, який раніше виступав проти допомоги Україні, тепер закликав Штати підтримати Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна бореться за саме своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю, наскільки важливою є перемога України над Росією.

Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів підтримають Україну", - зазначив він.

Що передувало?

Тім Пул у серпні 2024 року в подкасті називав Україну "ворогом" США та казав, що Штати мають "вибачитися перед Росією".

У вересні 2024 року стало відомо, що Мін'юст США розкрив масштабну дезінформаційну схему. Російський державний канал Russia Today таємно перерахував близько $10 млн американській компанії Tenet Media, одним із головних облич якої був Тім Пул.

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Візит Лори Лумер до України

Раніше наближена до Трампа Блогерка Лора Лумер визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.

За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.

Лумер заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою.

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