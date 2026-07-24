Американський подкастер Тім Пул, який критикував Україну, змінив свою позицію: Вони борються за існування проти злого диктатора
Відомий американський політичний аналітик і подкастер Тім Пул, який раніше виступав проти допомоги Україні, тепер закликав Штати підтримати Україну.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Україна бореться за саме своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю, наскільки важливою є перемога України над Росією.
Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів підтримають Україну", - зазначив він.
Що передувало?
Тім Пул у серпні 2024 року в подкасті називав Україну "ворогом" США та казав, що Штати мають "вибачитися перед Росією".
У вересні 2024 року стало відомо, що Мін'юст США розкрив масштабну дезінформаційну схему. Російський державний канал Russia Today таємно перерахував близько $10 млн американській компанії Tenet Media, одним із головних облич якої був Тім Пул.
Візит Лори Лумер до України
- Раніше наближена до Трампа Блогерка Лора Лумер визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.
- За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.
- Лумер заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою.
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