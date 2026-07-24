Блогер из США Лумер после визита в Киев заявила об обмане со стороны российской пропаганды: "Я верила в миф о нацистах в Украине"

Известный американский блогер Лора Лумер после визита в Киев публично признала, что долгое время находилась под влиянием российской дезинформации об "украинских нацистах", и теперь сожалеет об этом. Она принесла извинения украинцам.

Об этом она заявила во время интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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"Меня обманывала российская пропаганда"

Лора Лумер поделилась с украинским президентом эволюцией своих взглядов и выразила сожаление по поводу сотрудничества с российскими пропагандистскими структурами:

"Я просто хотела поделиться с вами, как человек, который был настроен против Украины и подвергался воздействию большой части российской пропаганды. Раньше я писала статьи для RT. Я написала около пяти статей для RT и сожалею об этом. Я поняла, что меня обманула российская пропаганда, и я поверила во многие неправдивые вещи об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов", — заявила Лумер.

На что Владимир Зеленский улыбнулся и кратко ответил: "Нет, это не так".

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Развенчание фейка о "полке Азов" и законы против антисемитизма

Блогер заявила, что ключевым шоком для нее стала реальная картина обеспечения прав меньшинств и отсутствие ксенофобии в украинском обществе:

"Одна из самых больших теорий заговора, в которую я верила, — это то, что Украина полна нацистов. И я выступала против направления средств из моих налогов в Украину, потому что считала, что у вас есть армия, полк "Азов", полностью состоящий из нацистов. Я была шокирована, когда приехала в Украину, встретилась с главным раввином Асманом, с другими должностными лицами, и они рассказали мне, что у вас есть закон об антисемитизме. Я считаю, что вам стоит лучше доносить до международного сообщества, что носить нацистскую символику здесь незаконно", — отметила она.

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Подкуп американских инфлюенсеров и фейк о "России как защитнице христианства"

Лумер подчеркнула, что Кремль тратит колоссальные ресурсы на подкуп американских лидеров общественного мнения для продвижения коммунистических, антиамериканских нарративов и дискредитации политиков в США (в частности, обвинений Трампа в педофилии). Она призвала украинскую сторону делиться фактами:

"Сейчас мы видим, что одна из форм российской пропаганды — идея о том, что РФ якобы является "покровительницей христианства". У нас большая проблема с российской дезинформацией. Я лично верю, что Россия платит американским инфлюенсерам. Если у вас когда-нибудь появятся доказательства этого, передайте их мне, в Минюст и ФБР. Я считаю, что больше американцев должны признать, что их обманывала российская пропаганда", — добавила блогер.

Комментируя миф о "защите христианства" Россией, Зеленский напомнил об историческом контексте, отметив, что именно Советский Союз более 70 лет систематически уничтожал религию, взрывал храмы, репрессировал духовенство и искоренял национальные языки, принудительно русифицируя покоренные народы.

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