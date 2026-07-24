Блогерка з США Лумер після візиту до Києва заявила про обман пропаганди РФ: "Я вірила у міф про нацистів в Україні"

Відома американська блогерка Лора Лумер після візиту до Києва публічно визнала, що тривалий час перебувала під впливом російської дезінформації про "українських нацистів", та тепер шкодує про це. Вона перепросила в українців.

Про це вона заявила під час інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Мене дурила російська пропаганда"

Лора Лумер поділилася з українським президентом еволюцією власних поглядів та висловила жаль через співпрацю з російськими пропагандистськими структурами:

"Я просто хотіла поділитися з вами, як людина, яка була проти України та споживала багато російської пропаганди. Я раніше писала статті для RT. Я написала близько п’яти статей для RT і шкодую про це. Я зрозуміла, що мене обдурила російська пропаганда, і я повірила в багато неправдивих речей про Україну. Раніше я думала, що це країна, повна нацистів", — заявила Лумер.

На що Володимир Зеленський посміхнувся і коротко відповів: "Ні, це не так".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американський подкастер Тім Пул, який критикував Україну, змінив свою позицію: Вони борються за існування проти злого диктатора

Розвінчання фейку про "полк Азов" та закони проти антисемітизму

Блогерка заявила, що ключовим шоком для неї стала реальна картина забезпечення прав меншин та відсутність ксенофобії в українському суспільстві:

"Одна з найбільших теорій змов, у яку я вірила — це те, що Україна повна нацистів. І я виступала проти відправлення коштів з моїх податків в Україну, бо вважала, що у вас є армія, полк "Азов", повністю з нацистів. Я була шокована, коли приїхала в Україну, зустрілася з головним равином Асманом, з іншими посадовцями й вони розповіли мені, що у вас є закон про антисемітизм. Я вважаю, що вам варто краще доносити до міжнародної спільноти, що мати нацистську символіку тут незаконно", — зауважила вона.

Читайте також: Наближена до Трампа блогерка Лумер прибула до України: Більшість того, у що я вірила, виявилося перекрученим. ФОТО

Підкуп інфлюенсерів США та фейк про "Росію як захисницю християнства"

Лумер наголосила, що Кремль витрачає колосальні ресурси на підкуп американських лідерів думок для просування комуністичних, антиамериканських наративів та дискредитації політиків у США (зокрема, звинувачень Трампа в педофілії). Вона закликала українську сторону ділитися фактами:

"Зараз ми бачимо, що одна з форм російської пропаганди — ідея про те, що РФ нібито є "покровителькою християнства". У нас велика проблема з російською дезінформацією. Я особисто вірю, що Росія платить американським інфлюенсерям. Якщо у вас колись будуть докази цього, передайте мені, в Мін'юст та ФБР. Я вважаю, що більше американців мають визнати, що їх дурила російська пропаганда", — додала блогерка.

Коментуючи міф про "захист християнства" Росією, Зеленський нагадав історичний контекст, зазначивши, що саме Радянський Союз понад 70 років системно нищив релігію, висаджував у повітря храми, репресував духовенство та випалював національні мови, примусово зросійщуючи підкорені народи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ маскується під українські церкви в Європі, щоб впливати на біженців, - дослідження