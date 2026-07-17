РПЦ маскується під українські церкви в Європі, щоб впливати на біженців, - дослідження

Російські православні церковні структури в країнах Європи маскуються під українські релігійні громади, щоб впливати на українських біженців. Такого висновку дійшли автори дослідження "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", підготовленого Інститутом національної стійкості та безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить дослідження "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", підготовлене Інститутом національної стійкості та безпеки.

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За даними дослідників, російське православ'я в Європі функціонує не як єдина церковна структура, а як мережа трьох юрисдикцій: Російської православної церкви (до 380 парафій), Російської православної церкви за кордоном (до 150 парафій) та Української православної церкви Московського патріархату (до 130 парафій). Загалом вони, за оцінками авторів, об'єднують від 1 до 1,2 млн вірян.

Найбільше таких церковних структур діє в Німеччині, де нараховується близько 130 парафій. Найменше – у Польщі, де їх до 15.

Згідно з дослідженням, Москва адаптує свою стратегію до особливостей кожної країни. Для цього використовуються різні механізми – від жорсткої експансії та проникнення в місцеві еліти до маскування під українські організації та заповнення суспільних ніш, які залишаються без належної уваги.

Для залучення українських біженців, як стверджують автори дослідження, російська мережа використовує дитячі центри, психологічні тренінги, гуманітарну допомогу, а також маскується під українські церковні громади. Богослужіння проводяться українською або двома мовами, використовуються українські назви та символіка.

Окрему увагу дослідники звертають на діяльність телеграм-каналів, які видають себе за українські інформаційні ресурси. На їхню думку, це робить українців більш вразливими до російських інформаційних операцій.

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За результатами опитування української діаспори аналітики дійшли висновку, що російська пропаганда просуває одні й ті самі наративи – "Україна не цінує своїх" і "без Росії не виживемо", апелюючи до почуття розчарування.

"Телеграм-канали адаптовуються швидше за державні медіа РФ. Вони проводять гібридну роботу на читачів. Наприклад, на телеграм-канали "Молитва слов", "Спас" у Європі підписані 5 мільйонів людей", – заявила директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян.

Водночас автори дослідження зазначають, що в Німеччині та Польщі діють лише 15 громад Православної церкви України, діяльність яких значною мірою тримається на ініціативі священників. Вони закликають державу фінансово підтримувати капеланські місії, розширювати присутність ПЦУ за кордоном, викривати спроби маскування структур РПЦ та розвивати співпрацю з Українською греко-католицькою церквою.

За оцінками аналітиків, діяльність цієї мережі фінансується з державного бюджету Росії, коштом російських державних корпорацій, зокрема "Росатома" та "Газпрому", за рахунок окремих європейських дотацій, зокрема у Бельгії, а також приватних спонсорів, серед яких Костянтин Малофєєв, Володимир Якунін і Вадим Новинський.

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