РПЦ маскируется под украинские церкви в Европе, чтобы влиять на беженцев, - исследование

Российские православные церковные структуры в странах Европы маскируются под украинские религиозные общины, чтобы оказывать влияние на украинских беженцев. К такому выводу пришли авторы исследования "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния", подготовленного Институтом национальной устойчивости и безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния", подготовленное Институтом национальной стойкости и безопасности.

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По данным исследователей, русское православие в Европе функционирует не как единая церковная структура, а как сеть из трех юрисдикций: Русской православной церкви (до 380 приходов), Русской православной церкви за рубежом (до 150 приходов) и Украинской православной церкви Московского патриархата (до 130 приходов). В целом они, по оценкам авторов, объединяют от 1 до 1,2 млн верующих.

Больше всего таких церковных структур действует в Германии, где насчитывается около 130 приходов. Меньше всего - в Польше, где их до 15.

Согласно исследованию, Москва адаптирует свою стратегию к особенностям каждой страны. Для этого используются различные механизмы - от жесткой экспансии и проникновения в местные элиты до маскировки под украинские организации и заполнения общественных ниш, которые остаются без должного внимания.

Для привлечения украинских беженцев, как утверждают авторы исследования, российская сеть использует детские центры, психологические тренинги, гуманитарную помощь, а также маскируется под украинские церковные общины. Богослужения проводятся на украинском языке или на двух языках, используются украинские названия и символика.

Особое внимание исследователи уделяют деятельности Telegram-каналов, выдающих себя за украинские информационные ресурсы. По их мнению, это делает украинцев более уязвимыми перед российскими информационными операциями.

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По результатам опроса украинской диаспоры аналитики пришли к выводу, что российская пропаганда продвигает одни и те же нарративы - "Украина не ценит своих" и "без России не выживем", апеллируя к чувству разочарования.

"Телеграм-каналы адаптируются быстрее, чем государственные СМИ РФ. Они ведут гибридную работу с читателями. Например, на телеграм-каналы "Молитва слов", "Спас" в Европе подписаны 5 миллионов человек", — заявила директор Института национальной устойчивости и безопасности Рена Марутян.

В то же время авторы исследования отмечают, что в Германии и Польше действуют лишь 15 общин Православной церкви Украины, деятельность которых в значительной степени опирается на инициативу священников. Они призывают государство финансово поддерживать капелланские миссии, расширять присутствие ПЦУ за рубежом, разоблачать попытки маскировки структур РПЦ и развивать сотрудничество с Украинской греко-католической церковью.

По оценкам аналитиков, деятельность этой сети финансируется из государственного бюджета России, за счет российских государственных корпораций, в частности "Росатома" и "Газпрома", за счет отдельных европейских дотаций, в частности в Бельгии, а также частных спонсоров, среди которых Константин Малофеев, Владимир Якунин и Вадим Новинский.

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