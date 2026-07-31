Украина зафиксировала пропагандистскую кампанию РФ в Европе, связанную с миграционным кризисом в Испании, — Сибига
Украина зафиксировала интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе с использованием фотографий из Сеуты для разжигания дестабилизации.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"В СМИ, идентифицированных аналитиками как пророссийская сеть во главе с "Правдой" и RT, появилось более 1500 публикаций. Испаноязычная "Правда" опубликовала почти 300 из них. Каждое языковое издание RT распространило более 25 новостей на эту тему", — рассказал он.
Сибига подчеркнул, что Москва годами использует миграцию и другие чувствительные темы, чтобы сеять страх и дестабилизировать европейские страны.
"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства — отрезать его.
Все российские пропагандистские ресурсы должны быть полностью запрещены в каждой европейской стране, которая серьезно относится к своей национальной безопасности", — добавил министр.
Что предшествовало
Ранее Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек.
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