Украина зафиксировала пропагандистскую кампанию РФ в Европе, связанную с миграционным кризисом в Испании, — Сибига

Украина зафиксировала интенсивную российскую пропагандистскую кампанию по всей Европе с использованием фотографий из Сеуты для разжигания дестабилизации.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В СМИ, идентифицированных аналитиками как пророссийская сеть во главе с "Правдой" и RT, появилось более 1500 публикаций. Испаноязычная "Правда" опубликовала почти 300 из них. Каждое языковое издание RT распространило более 25 новостей на эту тему", — рассказал он.

Сибига подчеркнул, что Москва годами использует миграцию и другие чувствительные темы, чтобы сеять страх и дестабилизировать европейские страны.

"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства — отрезать его.



Все российские пропагандистские ресурсы должны быть полностью запрещены в каждой европейской стране, которая серьезно относится к своей национальной безопасности", — добавил министр.

Читайте также: Русская православная церковь готовит идеологическую почву для усиления мобилизации, — ЦПД

Что предшествовало

Ранее Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса в испанский анклав Сеута с территории Марокко незаконно проникли более 50 тысяч человек.

Читайте также: Обвинения "Азова" в нацизме — элемент российской пропаганды, — Билецкий в интервью блогерше Лумер