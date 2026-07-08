Литва назвала фейком заяву РФ про нібито "депортацію російськомовних", - ЗМІ

Департамент державної безпеки Литви назвав пропагандою заяву МЗС Росії про нібито підготовку країнами Балтії масової депортації російськомовних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Delfi.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У литовському відомстві заявили, що це черговий інформаційний випад Кремля, спрямований на підрив довіри до демократичних інституцій країн Балтії, розпалювання міжнаціональної напруги та дискредитацію держав, які послідовно підтримують Україну.

У Департаменті наголосили, що російська пропаганда вже багато років поширює неправдиві твердження про нібито депортацію російськомовного населення. Після початку повномасштабної війни проти України в країнах Балтії справді почастішали випадки анулювання посвідок на проживання громадян РФ, однак це стосується лише осіб, які втратили законні підстави для перебування в цих країнах.

Читайте: Росія запустила новий фейк про "теракт України проти власного населення", - ЦПД. ФОТО

У відомстві також припустили, що подібні звинувачення можуть бути елементом підготовки Росії до можливого звернення до Міжнародного суду ООН із позовом проти країн Балтії через нібито порушення прав російськомовного населення.

За оцінкою литовської спецслужби, Росія після початку повномасштабного вторгнення дедалі активніше намагається використовувати міжнародні організації як інструмент тиску та дискредитації країн Балтії.

Раніше директор департаменту багатостороннього співробітництва з прав людини МЗС РФ Григорій Лук'янцев заявив, що влада країн Балтії нібито готується до масової депортації російськомовних жителів.

Також читайте: Білорусь та РФ знову звинуватили Україну в атаці БпЛА на пасажирський автобус: Генштаб ЗСУ назвав заяви сфабрикованими