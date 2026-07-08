Литва назвала фейком заявление РФ о якобы "депортации русскоязычных", - СМИ

Департамент государственной безопасности Литвы назвал пропагандой заявление МИД России о якобы готовящейся странами Балтии массовой депортации русскоязычных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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В литовском ведомстве заявили, что это очередная информационная атака Кремля, направленная на подрыв доверия к демократическим институтам стран Балтии, разжигание межнациональной напряженности и дискредитацию государств, которые последовательно поддерживают Украину.

В департаменте подчеркнули, что российская пропаганда уже много лет распространяет ложные утверждения о якобы депортации русскоязычного населения. После начала полномасштабной войны против Украины в странах Балтии действительно участились случаи аннулирования видов на жительство граждан РФ, однако это касается только лиц, утративших законные основания для пребывания в этих странах.

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В ведомстве также предположили, что подобные обвинения могут быть элементом подготовки России к возможному обращению в Международный суд ООН с иском против стран Балтии из-за якобы нарушения прав русскоязычного населения.

По оценке литовской спецслужбы, Россия после начала полномасштабного вторжения всё активнее пытается использовать международные организации в качестве инструмента давления и дискредитации стран Балтии.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что власти стран Балтии якобы готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей.

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