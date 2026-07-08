Россия запустила новый фейк о "теракте Украины против собственного населения", - ЦПД. ФОТО
Российская пропаганда распространяет новый фейк о якобы готовящемся украинскими властями масштабном теракте против собственного населения с целью возложить ответственность на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В ЦПД сообщили, что в интернете активно распространяется дезинформационный вброс, в котором утверждается, будто руководство Украины "готовит масштабный террористический акт против собственного населения, чтобы обвинить Россию".
Как отмечают в Центре, этот фейк сопровождается видеороликом, оформленным в фирменном стиле американского Института изучения войны (ISW). На самом деле никакого такого материала на официальных ресурсах ISW не публиковали, а само видео является подделкой.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что целью этой информационной кампании является попытка заранее переложить ответственность за российские военные преступления на Украину.
"На фоне массированных террористических ударов России по Киеву и другим украинским городам, которые приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения, враг пытается отвлечь внимание от действий армии РФ", - пояснили в ЦПД.
Там также отметили, что создание поддельных видео с использованием логотипов известных международных аналитических центров или СМИ является типичной тактикой российской дезинформационной сети "Матрешка". В Центре напомнили, что ранее уже неоднократно опровергали подобные информационные вбросы.
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- "ну да у нас и бензина нет и свобод и всего зато у нас не гибнут дети каждый день"
- "ну да у нас нет продвижения и тд зато у вас вся демография умерла так что у нас еще все хорошо"
- " ну да у нас нет дорог но зато у вас люди под завалами домов умирают"
ТОБТО ВСЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ - вони гордяться своїми злочинами