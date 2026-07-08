РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Фото российские фейки
2 067 11

Россия запустила новый фейк о "теракте Украины против собственного населения", - ЦПД. ФОТО

Российская пропаганда распространяет новый фейк о якобы готовящемся украинскими властями масштабном теракте против собственного населения с целью возложить ответственность на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ЦПД сообщили, что в интернете активно распространяется дезинформационный вброс, в котором утверждается, будто руководство Украины "готовит масштабный террористический акт против собственного населения, чтобы обвинить Россию".

Как отмечают в Центре, этот фейк сопровождается видеороликом, оформленным в фирменном стиле американского Института изучения войны (ISW). На самом деле никакого такого материала на официальных ресурсах ISW не публиковали, а само видео является подделкой.

Россия распространяет фейк о

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что целью этой информационной кампании является попытка заранее переложить ответственность за российские военные преступления на Украину.

"На фоне массированных террористических ударов России по Киеву и другим украинским городам, которые приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения, враг пытается отвлечь внимание от действий армии РФ", - пояснили в ЦПД.

Там также отметили, что создание поддельных видео с использованием логотипов известных международных аналитических центров или СМИ является типичной тактикой российской дезинформационной сети "Матрешка". В Центре напомнили, что ранее уже неоднократно опровергали подобные информационные вбросы.

Читайте: Беларусь и РФ вновь обвинили Украину в атаке БПЛА на пассажирский автобус: Генштаб ВСУ назвал заявления сфабрикованными

Автор: 

теракт (2442) фейк (724) война в Украине (8640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
від кацапської мерзоти чекати потрібно що завгодно
показать весь комментарий
08.07.2026 14:04 Ответить
+6
Теж мені новина. Діюча з 2019 року влада і є суцільний теракт...
показать весь комментарий
08.07.2026 14:08 Ответить
+6
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ. Московити - це мерзота цього світу.

В ютубі в коментарях мені

- "ну да у нас и бензина нет и свобод и всего зато у нас не гибнут дети каждый день"
- "ну да у нас нет продвижения и тд зато у вас вся демография умерла так что у нас еще все хорошо"
- " ну да у нас нет дорог но зато у вас люди под завалами домов умирают"

ТОБТО ВСЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ - вони гордяться своїми злочинами
показать весь комментарий
08.07.2026 14:09 Ответить

Загрузка...

 
 