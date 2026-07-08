Росія запустила новий фейк про "теракт України проти власного населення", - ЦПД. ФОТО
Російська пропаганда поширює новий фейк про нібито підготовку українською владою масштабного теракту проти власного населення, щоб покласти відповідальність на Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
У ЦПД повідомили, що в інтернеті активно поширюється дезінформаційний вкид, у якому стверджується, нібито керівництво України "готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію".
Як зазначають у Центрі, цей фейк супроводжується відеороликом, оформленим у фірмовому стилі американського Інституту вивчення війни (ISW). Насправді жодного такого матеріалу на офіційних ресурсах ISW не публікували, а саме відео є підробкою.
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що метою цієї інформаційної кампанії є спроба заздалегідь перекласти відповідальність за російські воєнні злочини на Україну.
"На тлі масованих терористичних ударів Росії по Києву та інших українських містах, які призводять до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення, ворог намагається відвернути увагу від дій армії РФ", – пояснили у ЦПД.
Там також зазначили, що створення підроблених відео з використанням логотипів відомих міжнародних аналітичних центрів або медіа є типовою тактикою російської дезінформаційної мережі "Матрьошка". У Центрі нагадали, що раніше вже неодноразово спростовували подібні інформаційні вкиди.
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В ютубі в коментарях мені
- "ну да у нас и бензина нет и свобод и всего зато у нас не гибнут дети каждый день"
- "ну да у нас нет продвижения и тд зато у вас вся демография умерла так что у нас еще все хорошо"
- " ну да у нас нет дорог но зато у вас люди под завалами домов умирают"
ТОБТО ВСЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ - вони гордяться своїми злочинами