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Новости российские фейки
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ЕС проверяет причастность России к фейкам о мигрантах в испанской Сеуте

Миграционный кризис в Испании

Европол и Европейская служба внешних дел должны установить, кто стоит за масштабной кампанией дезинформации в отношении ситуации в испанской Сеуте.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентку "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер по завершении экстренного онлайн-заседания глав МВД стран ЕС, посвященного внезапному наплыву мигрантов в испанский анклав, во вторник, 4 августа.

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Расследование источников дезинформации

По словам Бруннера, соответствующие структуры ЕС должны выяснить, кто именно причастен к распространению ложной информации. Речь идет о возможном участии как преступных групп, так и РФ.

"Теперь задача EEAS, а также Европола — разобраться в деталях, кто были эти нарушители. Была ли это Россия… или это были торговцы людьми и контрабандисты?"

Он отметил, что уже есть подтверждения участия в этой кампании торговцев людьми и контрабандистов. В то же время вопрос о возможной роли России требует дополнительного изучения.

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Ситуация в Сеуте и реакция ЕС

Бруннер подчеркнул, что делать окончательные выводы относительно других возможных участников кампании преждевременно без полного расследования.

"О торговцах людьми и контрабандистах мы уже знаем. А что касается остального, пожалуйста, дождитесь реальной оценки", — добавил он.

Ранее страны ЕС обсуждали риски дезинформации на фоне событий в Сеуте, которая столкнулась с резким наплывом мигрантов.

По данным украинской стороны, в пророссийских сетях было зафиксировано более 1500 публикаций о ситуации в этом регионе.

  • Напомним, десятки тысяч мигрантов пересекли границу с Марокко в Сеуту, часть из них добралась вплавь. По информации испанских властей, большинство из них уже вернули обратно.

Автор: 

Испания (962) мигранты (1031) Евросоюз (18812) Европол (38)
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Топ комментарии
+3
Головне не помічати, що влада Марокко цілеспрямовано сприяла цьому прориву.
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04.08.2026 23:11 Ответить
+1
Тільки того, дивіться щоб не було ескалації...
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04.08.2026 23:09 Ответить
+1
Почему им абсолютно везде мерещатся кацапы. Кацапские обамы обоссали все европейские подъезды.
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04.08.2026 23:15 Ответить

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