ЕС проверяет причастность России к фейкам о мигрантах в испанской Сеуте

Европол и Европейская служба внешних дел должны установить, кто стоит за масштабной кампанией дезинформации в отношении ситуации в испанской Сеуте.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентку "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер по завершении экстренного онлайн-заседания глав МВД стран ЕС, посвященного внезапному наплыву мигрантов в испанский анклав, во вторник, 4 августа.

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Расследование источников дезинформации

По словам Бруннера, соответствующие структуры ЕС должны выяснить, кто именно причастен к распространению ложной информации. Речь идет о возможном участии как преступных групп, так и РФ.

"Теперь задача EEAS, а также Европола — разобраться в деталях, кто были эти нарушители. Была ли это Россия… или это были торговцы людьми и контрабандисты?"

Он отметил, что уже есть подтверждения участия в этой кампании торговцев людьми и контрабандистов. В то же время вопрос о возможной роли России требует дополнительного изучения.

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Ситуация в Сеуте и реакция ЕС

Бруннер подчеркнул, что делать окончательные выводы относительно других возможных участников кампании преждевременно без полного расследования.

"О торговцах людьми и контрабандистах мы уже знаем. А что касается остального, пожалуйста, дождитесь реальной оценки", — добавил он.

Ранее страны ЕС обсуждали риски дезинформации на фоне событий в Сеуте, которая столкнулась с резким наплывом мигрантов.

По данным украинской стороны, в пророссийских сетях было зафиксировано более 1500 публикаций о ситуации в этом регионе.