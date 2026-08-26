OpenAI заблокировала российскую сеть, которая использовала ChatGPT для распространения дезинформации

OpenAI заблокировала группу аккаунтов ChatGPT, которые, по оценке компании, с высокой вероятностью использовались операторами из России. С помощью искусственного интеллекта они создавали посты и комментарии для социальных сетей и продвигали структуру, позиционировавшую себя как международное "экспертное сообщество".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете OpenAI, на который обратил внимание Центр противодействия дезинформации.

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Россияне скрывали своё происхождение

По данным OpenAI, операторы задавали ChatGPT запросы на русском языке, однако большинство созданных ими постов были на английском. Контент распространялся в Substack, Telegram, X, Facebook и LinkedIn.

При этом пользователи специально просили ChatGPT удалять из текстов языковые признаки, по которым можно было бы определить их российское происхождение. Для доступа к сервису из России они использовали VPN.

Значительная часть этой активности была направлена на продвижение International Burke Institute (IBI) — структуры, которая называла себя "экспертным сообществом" и утверждала, что базируется в Израиле.

По информации OpenAI, связанный с IBI сайт был зарегистрирован в феврале 2025 года. Он должен был создавать впечатление полноценного аналитического центра с международными экспертами и собственными исследованиями.

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Выдавали чужие научные работы за свои

Проверка OpenAI показала, что значительная часть материалов на сайте IBI была скопирована из реальных академических работ.

Компания изучила 36 статей, опубликованных на сайте с сентября 2025 года по май 2026 года. 34 из них оказались скопированными с других ресурсов.

В некоторых случаях материалы приписывали людям, которые их не писали. Так, научную работу о китайско-пакистанском экономическом коридоре опубликовали под именем другого ученого. Еще одну работу о миграционной политике приписали австралийской профессорше, специализирующейся на пищевой химии.

При этом для создания самих материалов на сайте IBI модели OpenAI, по данным компании, не использовались. ChatGPT был прежде всего инструментом для их дальнейшего продвижения.

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Создали собственный "индекс", который восхвалял Россию

Отдельной частью операции стал так называемый "индекс суверенитета". С его помощью IBI оценивал различные государства и продвигал выгодные Кремлю тезисы.

Материалы содержали критику в адрес стран, выступающих против российской агрессии против Украины. Среди мишеней были Германия, Франция, США и Европейский Союз. Зато Россию этот "индекс" представлял в выгодном свете.

Один из операторов также создавал с помощью ChatGPT немецкоязычные посты для Telegram-канала Lahme Ente. В них критиковали Украину, ЕС и правительство Германии и выступали за улучшение отношений с Россией.

Другой оператор использовал инструменты OpenAI для создания логотипов примерно десятка Telegram-каналов, ориентированных на аудиторию Германии, США, Франции, Польши и Турции.

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Аудитория была небольшой, но сеть можно было масштабировать

По оценке OpenAI, кампания не смогла охватить значительную аудиторию. Официальные страницы IBI имели немного подписчиков, а отдельные посты — небольшое количество просмотров. В то же время некоторые связанные Telegram-каналы насчитывали примерно 10–20 тысяч подписчиков.

В компании подчеркивают, что главная опасность заключалась не столько в текущем охвате, сколько в созданной инфраструктуре.

Операторы фактически создавали внешне правдоподобный "экспертный институт" с якобы авторитетными специалистами, научными публикациями и собственным аналитическим индексом. Искусственный интеллект использовался в качестве вспомогательного инструмента для продвижения этой конструкции и маскировки происхождения нужных нарративов.

OpenAI отмечает, что именно использование её инструментов в конечном итоге помогло выявить более широкую операцию влияния и заблокировать связанные с ней аккаунты.

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