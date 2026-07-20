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Новости российские фейки Дефицит топлива
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РФ распространяет фейки о дефиците топлива в Украине после ударов по АЗС, - ЦПД

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о нехватке топлива

Российские спецслужбы развернули новую информационно-психологическую операцию, распространяя ложные сообщения о якобы критическом дефиците топлива в Украине. Кампания активизировалась после ударов оккупантов по автозаправочным станциям и другим объектам топливной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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В Центре отмечают, что подконтрольные российским спецслужбам анонимные аккаунты массово распространяют сообщения о якобы "топливном кризисе". Для усиления панических настроений пропагандисты также публикуют фейковые видео о якобы массовом сливе бензина из припаркованных автомобилей и сфабрикованные сообщения, в которых безосновательно обвиняют в таких кражах украинских военных, пишет АрмияInform.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о нехватке топлива

По данным ЦПД, эти информационные вбросы являются частью комплексной кампании по дестабилизации ситуации в Украине и созданию иллюзии масштабных проблем с обеспечением топливом.

В Центре отмечают, что на самом деле Россия такими фейками пытается отвлечь внимание от собственных проблем с топливом. В частности, в самой РФ фиксируются дефицит и длинные очереди на автозаправочных станциях.

Несмотря на российские удары по украинским АЗС, которые создают реальную угрозу безопасности людей и работе топливной инфраструктуры, ситуация с обеспечением нефтепродуктами остается под контролем. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что никакого дефицита топлива, в частности в прифронтовых населенных пунктах, на данный момент нет.

Читайте: Россия запустила новый фейк о "теракте Украины против собственного населения", — ЦПД. ФОТО

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АЗС (482) россия (98322) атака (1785) фейк (726) горючее (120)
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Топ комментарии
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Та нехай дурні думкою багатіють))) треба підживлювати - писати що авто під дрова переобладнюємо)))
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20.07.2026 16:43 Ответить
+1
У вас там гражданская вайна, мнє із костроми всьо прєкрасно відно!
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20.07.2026 16:41 Ответить
+1
А ще ці фсбешні дибіли придумують фейки в самому кацапстані для плєбса типу цей дефіцит пального на рашці штучно зробили для того, щоб дискредитувати пуйло. Та куди вже більше його можна дискредитувати? Дід і так висрався як міг на всіх на кого міг. Хочуть знівелювати діпстрайки ЗСУ мразі.
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20.07.2026 16:47 Ответить

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