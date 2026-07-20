РФ распространяет фейки о дефиците топлива в Украине после ударов по АЗС, - ЦПД

Российские спецслужбы развернули новую информационно-психологическую операцию, распространяя ложные сообщения о якобы критическом дефиците топлива в Украине. Кампания активизировалась после ударов оккупантов по автозаправочным станциям и другим объектам топливной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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В Центре отмечают, что подконтрольные российским спецслужбам анонимные аккаунты массово распространяют сообщения о якобы "топливном кризисе". Для усиления панических настроений пропагандисты также публикуют фейковые видео о якобы массовом сливе бензина из припаркованных автомобилей и сфабрикованные сообщения, в которых безосновательно обвиняют в таких кражах украинских военных, пишет АрмияInform.

По данным ЦПД, эти информационные вбросы являются частью комплексной кампании по дестабилизации ситуации в Украине и созданию иллюзии масштабных проблем с обеспечением топливом.

В Центре отмечают, что на самом деле Россия такими фейками пытается отвлечь внимание от собственных проблем с топливом. В частности, в самой РФ фиксируются дефицит и длинные очереди на автозаправочных станциях.

Несмотря на российские удары по украинским АЗС, которые создают реальную угрозу безопасности людей и работе топливной инфраструктуры, ситуация с обеспечением нефтепродуктами остается под контролем. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что никакого дефицита топлива, в частности в прифронтовых населенных пунктах, на данный момент нет.

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