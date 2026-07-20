РФ поширює фейки про дефіцит пального в Україні після ударів по АЗС, - ЦПД

Російські спецслужби розгорнули нову інформаційно-психологічну операцію, поширюючи неправдиві повідомлення про нібито критичний дефіцит пального в Україні. Кампанія активізувалася після ударів окупантів по автозаправних станціях та інших об'єктах паливної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр протидії дезінформації.

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У Центрі зазначають, що підконтрольні російським спецслужбам анонімні акаунти масово поширюють повідомлення про буцімто "паливну кризу". Для посилення панічних настроїв пропагандисти також публікують фейкові відео про нібито масове зливання бензину з припаркованих автомобілів та сфабриковані повідомлення, у яких безпідставно звинувачують у таких крадіжках українських військових, пише АрміяInform.

За даними ЦПД, ці інформаційні вкиди є частиною комплексної кампанії з дестабілізації ситуації в Україні та створення ілюзії масштабних проблем із забезпеченням пальним.

У Центрі наголошують, що насправді Росія такими фейками намагається відвернути увагу від власних труднощів із паливом. Зокрема, у самій РФ фіксуються дефіцит і довгі черги на автозаправних станціях.

Попри російські удари по українських АЗС, які створюють реальні загрози для безпеки людей та роботи паливної інфраструктури, ситуація із забезпеченням нафтопродуктами залишається контрольованою. У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що жодного дефіциту пального, зокрема у прифронтових громадах, наразі немає.

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