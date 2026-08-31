Контроль за ChatGPT усиливают: Еврокомиссия определила новые требования

Европейская комиссия признала ChatGPT "очень крупной поисковой системой", в связи с чем сервис должен соблюдать более строгие правила безопасности в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении Европейской комиссии.

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ChatGPT попал под усиленный контроль

Помимо ChatGPT, Европейская комиссия признала "очень крупными онлайн-платформами" Reddit и Roblox.

Согласно Закону о цифровых услугах, эти три сервиса охватывали не менее 45 млн пользователей в ЕС в месяц. Таким образом, они достигли установленного для такого статуса порога.

Теперь у компаний есть четыре месяца, чтобы выполнить дополнительные требования.

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Платформы должны снижать системные риски

Владельцы сервисов должны оценить и снизить системные риски, связанные с работой их алгоритмов.

Речь идет, в частности, о предотвращении распространения незаконного контента, защите физического и психического здоровья пользователей, а также недопущении негативного воздействия на несовершеннолетних, избирательные процессы и общественную безопасность.

Европейская комиссия получит полномочия оценивать функциональность этих сервисов и, где это возможно, связанные с ними системы.

"Мы продолжаем пристально следить за развитием цифровой среды и не будем колебаться присвоить статус любой платформе, которая соответствует критериям усиленного надзора в соответствии с Законом о цифровых услугах", — заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна Вирккунен

Ранее сообщалось, что разработчик ChatGPT готовит к выпуску ИИ-гаджет необычной формы.

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