Зеленський дорікнув Раді: нардепи провалили п’ять законів, які могли дати Україні понад $4 млрд

Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді, де народні депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання уряду та парламенту

За словами президента, частина роботи лежить на уряді — це 44 рішення, які мають відкрити 15 мільярдів доларів фінансування, і Кабінет міністрів має ухвалити їх до 1 листопада. Ще приблизно 15 мільярдів доларів залежать від парламентарів — ідеться про конкретні законопроєкти, ухвалення яких відкриває кошти партнерської підтримки для України.

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Провалені закони

Зеленський повідомив, що у Верховній Раді провалили три закони, які могли б принести Україні понад 4 мільярди доларів, а ще два провалені закони стосувалися програми МВФ. Президент наголосив, що йдеться не про кошти влади чи опозиції — рішення, узгоджені з партнерами, мають ухвалюватися в інтересах усієї країни під час війни.

"Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Усі рішення на основі домовленостей із партнерами України мають ухвалюватися в час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення. Це можуть бути неприємні рішення. Це можуть бути непопулярні рішення. Але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час – час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати", — заявив він.

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Про закони, пов'язані з ЄС та вибори

За словами президента, 30 мільярдів доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів. Він наголосив, що закони, необхідні у відносинах з ЄС, мають підтримувати всі фракції та групи, які декларують підтримку європейського курсу — голосувати проти таких рішень, на його думку, нечесно і суперечить інтересам держави.

Президент також закликав відкласти політичні розрахунки на потім.

"Якщо хтось уже хоче виборів, якщо хтось уже думає про рейтинги й свої політичні вигоди, то сьогодні, у час цих тривог, зараз, у час цієї війни, треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів", — заявив Зеленський.

Про дефіцит Міноборони та боротьбу з кол-центрами

Щодо іншої частини дефіциту — 27 мільярдів доларів, необхідних через Міністерство оборони, — президент повідомив, що переговори з партнерами тривають на всіх рівнях, однак для отримання додаткових коштів Україна має виконати вже дані обіцянки.

Зеленський також анонсував, що завтра зранку направить до Верховної Ради законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів: "Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати".

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