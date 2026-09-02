У нардепів Зеленського вистачило голосів за знищення НАБУ/САП, а на реформи для отримання допомоги не вистачає, - Шабунін
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін розкритикував депутатів від "Слуги народу" через провал важливих законопроєктів, від яких залежить отримання Україною мільярдів доларів за програмами міжнародної фінансової підтримки.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Уявіть, що ФСБшникам вдалося заблокувати отримання Україною 15 млрд доларів. Вони б точно ордени з рук путіна отримали. Пропоную видати ці ордени депутатам Зеленського.
Президент обурився, що депутати провалили в Раді закони щодо $4 млрд (з програми МВФ). І додав, що від депутатів зараз залежить отримання близько $15 млрд.
Дивно, на знищення НАБУ/САП голосів у депутатів Зеленського вистачило, а на реформи (за які ще й гроші дають!) чомусь постійно бракує. І чого б це раптом?" - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді, де народні депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ.
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