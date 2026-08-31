Зеленський став президентом "мусорів, продажних прокурорів та корумпованих СБУшників", - Шабунін
Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за повернення "силових практик часів Януковича", зокрема у справі із підкинутими наркотиками екскомандиру 47-ї ОМБр Олександру Ширшину.
Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Не думаю, що вказівку підкинути наркотики Ширшину дав особисто президент. Проте саме Зеленський відповідає за те, що такі мусорські практики часів Януковича знову повернулися", - наголошує Шабунін.
Чому силовики отримують "право" на зловживання?
На його переконання, якщо президент використовує силовиків проти неугодних (НАБУ/САП, опозиція, критики і т.д. - В.Ш.), то як плату за це силовики отримують "право" зловживати повноваженнями в своїх інтересах.
"Саме так це і працює. Якщо за вказівкою президента силовики доганяють, наприклад, НАБУ/САП, то ті ж силовики отримують з царської руки право "заробляти", "надавати послугу", - тобто кошмарити "комерсів" чи "тєрпіл". І це саме те, що пояснює, чому Зеленський так осатаніло захищає від очищення і ДБР, і прокуратуру. Навіть ціною рейтингу, європейських грошей та перспективою вступу в ЄС. Бо вже очевидно, що для посилення влади (яка вислизає) президент зробив ставку на ручних силовиків, а не на всі оці справедливості та інші незрозумілі цінності. Кейсів, як з Магамедрасуловим, Кудрицьким, Ширшиним і т.д. буде все більше. І це не буде випадковістю. Це природній результат порочної силової системи, яку збудував діючий президент", - додає Шабунін.
Він також акцентує увагу на тому, що на сьомому році Зеленський "кінцево став президентом мусорів, продажних прокурорів, ДБРівців, печерних суддів, та корумпованих тилових СБУшників".
Необхідність змін у силовій системі під час війни
Окремо голова ЦПК наголошує, що ми маємо все це "поремонтувати" ще до кінця війни.
"Все це лай#о не має права на існування в державі, за існування якої щодня вмирають найкращі з нас", - резюмує він.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
- Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
- Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
Передісторія
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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