Зеленський став президентом "мусорів, продажних прокурорів та корумпованих СБУшників", - Шабунін

Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за повернення "силових практик часів Януковича", зокрема у справі із підкинутими наркотиками екскомандиру 47-ї ОМБр Олександру Ширшину.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Не думаю, що вказівку підкинути наркотики Ширшину дав особисто президент. Проте саме Зеленський відповідає за те, що такі мусорські практики часів Януковича знову повернулися", - наголошує Шабунін.

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Чому силовики отримують "право" на зловживання?

На його переконання, якщо президент використовує силовиків проти неугодних (НАБУ/САП, опозиція, критики і т.д. - В.Ш.), то як плату за це силовики отримують "право" зловживати повноваженнями в своїх інтересах.

"Саме так це і працює. Якщо за вказівкою президента силовики доганяють, наприклад, НАБУ/САП, то ті ж силовики отримують з царської руки право "заробляти", "надавати послугу", - тобто кошмарити "комерсів" чи "тєрпіл". І це саме те, що пояснює, чому Зеленський так осатаніло захищає від очищення і ДБР, і прокуратуру. Навіть ціною рейтингу, європейських грошей та перспективою вступу в ЄС. Бо вже очевидно, що для посилення влади (яка вислизає) президент зробив ставку на ручних силовиків, а не на всі оці справедливості та інші незрозумілі цінності. Кейсів, як з Магамедрасуловим, Кудрицьким, Ширшиним і т.д. буде все більше. І це не буде випадковістю. Це природній результат порочної силової системи, яку збудував діючий президент", - додає Шабунін.

Він також акцентує увагу на тому, що на сьомому році Зеленський "кінцево став президентом мусорів, продажних прокурорів, ДБРівців, печерних суддів, та корумпованих тилових СБУшників".

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Необхідність змін у силовій системі під час війни

Окремо голова ЦПК наголошує, що ми маємо все це "поремонтувати" ще до кінця війни.

"Все це лай#о не має права на існування в державі, за існування якої щодня вмирають найкращі з нас", - резюмує він.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія

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