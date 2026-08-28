У поліції розповіли подробиці зупинки авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина у Харкові

Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Версія правоохоронців

За словами правоохоронців, вдень 28 серпня у Харкові поліцейські зупинили автомобіль Audi, маючи оперативну інформацію, що у водія могли бути при собі наркотичні речовини.

Окрім того, як заявили у поліції, державний номерний знак не відповідав зазначеному транспортному засобу.

"Під час спілкування з правоохоронцями водій - військовослужбовець - надав згоду на огляд автомобіля. Надалі чоловік дістав із підлокітника між сидіннями згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля, та заявив, що заборонені речовини йому не належать", - сказано в повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Зазначається, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

"Вилучену речовину буде скеровано на експертне дослідження для встановлення її складу та походження. Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває", - додали у поліції.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

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