В полиции рассказали подробности остановки автомобиля бывшего командира 47-й ОМБр Ширшина в Харькове

Правоохранительные органы предоставили официальную информацию об остановке автомобиля, которым управлял бывший командир батальона 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Версия правоохранителей

По словам правоохранителей, днем 28 августа в Харькове полицейские остановили автомобиль Audi, располагая оперативной информацией о том, что у водителя могли быть при себе наркотические вещества.

Кроме того, как заявили в полиции, государственный номерной знак не соответствовал указанному транспортному средству.

"Во время общения с правоохранителями водитель — военнослужащий — дал согласие на досмотр автомобиля. Затем мужчина достал из подлокотника между сиденьями сверток, внутри которого находились пакеты черного цвета, весы и вещество растительного происхождения. Водитель распаковал сверток, положил его на крышу автомобиля и заявил, что запрещенные вещества ему не принадлежат", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли два зип-пакета черного цвета с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Отмечается, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

"Изъятое вещество будет направлено на экспертизу для установления его состава и происхождения. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Досудебное расследование продолжается", — добавили в полиции.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подкинули наркотики в автомобиль.

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