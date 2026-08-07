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Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
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Статус "недисциплинированного" снят. Суд признал решение Сырского противоправным, - Ширшин

Суд встал на сторону Ширшина и отменил приказ Сырского

Суд встал на сторону бывшего командира одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина и отменил статус "недисциплинированного".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Статус "недисциплинированного" отменен. Суд признал противоправным и отменил приказ Главнокомандующего ВСУ, отметив, что выводы о дисциплинарном проступке были сделаны без надлежащего выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Так, суд признал, что сам по себе критический пост военнослужащего не является дисциплинарным проступком, если он не содержит информации с ограниченным доступом и направлен на привлечение внимания к реальным проблемам.

"Более того, суд установил, что проблемы, о которых шла речь в моем посте, нашли подтверждение в ходе служебной проверки.

Это решение не означает, что командир всегда прав или что военные должны решать все вопросы публично. Оно означает другое: государство не может наказывать человека только потому, что его критика оказалась неудобной. Закон должен действовать одинаково для всех - от солдата до Главнокомандующего.

Некоторые отговаривали меня обжаловать решение Сырского, мол, это же всего лишь замечание, оно того не стоит. Стоит. Это еще один шаг к тому, чтобы в Вооруженных Силах было больше справедливости, больше доверия и более сильные институты. Александр Станиславович немного не дождался", - подытожил Ширшин.

Читайте: Капитан ВСУ Ширшин о "штурмовых полках Сырского": Людей часто заводят на позиции обманом

Что этому предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
  • В свою очередь главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после After action review.
  • Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
  • Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
  • Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.

Читайте: Майор ВСУ Ширшин: Это выбор между людьми с картонками и п#дарами

Автор: 

суд (25449) ВСУ (8232) Ширшин Александр (18)
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Топ комментарии
+27
Приємна новина
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07.08.2026 09:04 Ответить
+27
Хрен бы там была такая ухвала суда, если бы Сырок был на месте (не уволен).
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07.08.2026 09:14 Ответить
+21
Хоч би єрмак
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07.08.2026 09:05 Ответить

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