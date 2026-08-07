Статус "недисциплинированного" снят. Суд признал решение Сырского противоправным, - Ширшин

Суд встал на сторону бывшего командира одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина и отменил статус "недисциплинированного".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Статус "недисциплинированного" отменен. Суд признал противоправным и отменил приказ Главнокомандующего ВСУ, отметив, что выводы о дисциплинарном проступке были сделаны без надлежащего выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Так, суд признал, что сам по себе критический пост военнослужащего не является дисциплинарным проступком, если он не содержит информации с ограниченным доступом и направлен на привлечение внимания к реальным проблемам.

"Более того, суд установил, что проблемы, о которых шла речь в моем посте, нашли подтверждение в ходе служебной проверки.

Это решение не означает, что командир всегда прав или что военные должны решать все вопросы публично. Оно означает другое: государство не может наказывать человека только потому, что его критика оказалась неудобной. Закон должен действовать одинаково для всех - от солдата до Главнокомандующего.

Некоторые отговаривали меня обжаловать решение Сырского, мол, это же всего лишь замечание, оно того не стоит. Стоит. Это еще один шаг к тому, чтобы в Вооруженных Силах было больше справедливости, больше доверия и более сильные институты. Александр Станиславович немного не дождался", - подытожил Ширшин.

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Что этому предшествовало?

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