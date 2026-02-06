Суд отменил выговор экс-комбату Ширшину, критиковавшему командование за "дебильные задачи"
Суд удовлетворил иск экс-командира одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина и отменил дисциплинарный выговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях самого Ширшина в соцсетях и материалах издания "Слідство.Інфо".
Взыскание командование наложило за якобы "неисполнение служебных обязанностей", однако конкретных доказательств или нарушений военному не предоставили. Настоящей причиной, по словам Ширшина, стало ношение футболки с лицом, которое командование считало неуместным для публичного упоминания.
Суд признал дисциплинарное взыскание необоснованным
Бывший командир батальона 47-й бригады отметил, что пытался выяснить причины выговора и ознакомиться с материалами дела. В ответ получал только фразы типа: "Я командир, я так решил".
Судья подробно проанализировал документы и нормы законодательства и пришел к выводу о необоснованности дисциплинарного взыскания.
"Спорный приказ не содержит конкретного описания действий или бездействия истца, не установлена причинно-следственная связь с последствиями", - отметила адвокат военного Наталья Фещик.
Военный призывает отстаивать свои права
Ширшин после решения суда прокомментировал: "Не бойтесь отстаивать свои границы. Свое место под солнцем нужно завоевывать".
Он также сообщил, что впереди еще несколько судебных процессов и надеется на справедливые решения.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
- В свою очередь, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.
Тільки військова прокуратура під Матіосом, який по завданням Луценка пресував добровольців і
взасос цілуваввідмазував сепарів щоб потім протягти їх до влади. Бо вони звичні і за рахунок «чорних плям» керовані кадри. Одну тільки Штепу згадати.
Про створення військової адвокатури питання піднімалось ще з осени 2014 року.
І що? Ні-чо-го.
Системі вигідно коли люди змушені воювати по вимогам воєнного часу, не вводячи його, а потім засуджувати «негідників» по законом мирного.
