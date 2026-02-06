Суд отменил выговор экс-комбату Ширшину, критиковавшему командование за "дебильные задачи"

Суд удовлетворил иск экс-командира одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина и отменил дисциплинарный выговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях самого Ширшина в соцсетях и материалах издания "Слідство.Інфо".

Взыскание командование наложило за якобы "неисполнение служебных обязанностей", однако конкретных доказательств или нарушений военному не предоставили. Настоящей причиной, по словам Ширшина, стало ношение футболки с лицом, которое командование считало неуместным для публичного упоминания.

Суд признал дисциплинарное взыскание необоснованным

Бывший командир батальона 47-й бригады отметил, что пытался выяснить причины выговора и ознакомиться с материалами дела. В ответ получал только фразы типа: "Я командир, я так решил".

Судья подробно проанализировал документы и нормы законодательства и пришел к выводу о необоснованности дисциплинарного взыскания.

"Спорный приказ не содержит конкретного описания действий или бездействия истца, не установлена причинно-следственная связь с последствиями", - отметила адвокат военного Наталья Фещик.

Военный призывает отстаивать свои права

Ширшин после решения суда прокомментировал: "Не бойтесь отстаивать свои границы. Свое место под солнцем нужно завоевывать".

Он также сообщил, что впереди еще несколько судебных процессов и надеется на справедливые решения.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

