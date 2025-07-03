Сырский о критике комбата 47 ОМБр Ширшина относительно потерь на Курщине: "Очевидно, он хочет внимания или реализации"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что публичной критикой командования командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин, который писал о "дебильных задачах" на Курщине, хочет "внимания или реализации".
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство. Инфо".
Сырского спросили, как он отреагировал на обвинения комбата Ширшина и какая судьба в дальнейшем ждет офицера.
Главком отметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было готово к контакту с ним.
"Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно", - пояснил свою позицию Сырский.
На вопрос журналистов о многочисленных синхронных публикациях в поддержку Сырского, которые появились на страницах 47-й бригады после сообщения Ширшина, главнокомандующий ВСУ ответил с улыбкой: "Вы что думаете, что это им сказали писать?"
Главком также отметил, что командир на месте сам может принимать решение, как и выполнять ли задачу.
В то же время сам Ширшин сказал журналистам, что один из переводов ему уже "забраковали".
Военный отметил, что не побуждает бойцов к неповиновению, но видит среди них усталость и несогласие с условиями службы:
"Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем Главкома, любое такое невыполнение - это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать.
Мои бойцы мне говорили: командир, ты готов возглавить батальон СОЧ (Самовольное оставление части, - ред.)? Я их не побуждаю на такие действия, и сказал, что ничего страшного в том, что меня скоро не будет - нет. Я очень ими горжусь: своим управлением, своими сержантами, и бойцами. Они сделали огромную работу, я знаю, как они себя проявили, для меня это очень ценно, но я очень хочу добиться изменений", - говорит о своих мотивах комбат.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях по ряду неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.
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але ж гнида сирок командує
А нє, і тут є...
В потім "потужний контрнаступ" і хлопці ногами по мінним полям.. і все, зламалася потужна бригада.
Те ж саме як з Анною Київською