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Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
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Сырский о критике комбата 47 ОМБр Ширшина относительно потерь на Курщине: "Очевидно, он хочет внимания или реализации"

Сырский отреагировал на критику Ширшина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что публичной критикой командования командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин, который писал о "дебильных задачах" на Курщине, хочет "внимания или реализации".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство. Инфо".

Сырского спросили, как он отреагировал на обвинения комбата Ширшина и какая судьба в дальнейшем ждет офицера.

Главком отметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было готово к контакту с ним.

"Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно", - пояснил свою позицию Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, - комбат 47 ОМБр Ширшин

На вопрос журналистов о многочисленных синхронных публикациях в поддержку Сырского, которые появились на страницах 47-й бригады после сообщения Ширшина, главнокомандующий ВСУ ответил с улыбкой: "Вы что думаете, что это им сказали писать?"

Главком также отметил, что командир на месте сам может принимать решение, как и выполнять ли задачу.

В то же время сам Ширшин сказал журналистам, что один из переводов ему уже "забраковали".

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Военный отметил, что не побуждает бойцов к неповиновению, но видит среди них усталость и несогласие с условиями службы:

"Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем Главкома, любое такое невыполнение - это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать.

Мои бойцы мне говорили: командир, ты готов возглавить батальон СОЧ (Самовольное оставление части, - ред.)? Я их не побуждаю на такие действия, и сказал, что ничего страшного в том, что меня скоро не будет - нет. Я очень ими горжусь: своим управлением, своими сержантами, и бойцами. Они сделали огромную работу, я знаю, как они себя проявили, для меня это очень ценно, но я очень хочу добиться изменений", - говорит о своих мотивах комбат.

Читайте также: Комбат 47 ОМБр Ширшин получил замечание за заявления о "дебильных задачах": его признали недисциплинированным

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях по ряду неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скопление личного состава, техники и размещение военных в палаточных городках в тылу - запрещено, - Сырский

Автор: 

ВСУ (6742) Александр Сырский (644) война в Украине (5037) Ширшин Александр (8)


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Топ комментарии
+18
А ти б хотів не привертати "зайвої" уваги до своїх наказів?
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03.07.2025 19:52 Ответить
+17
Сырский вторичен. Он обычный лизоблюд. Там решал совсем другой человек, которому Сырский не способен возразить.
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03.07.2025 20:04 Ответить
+15
Потужно просрав Суджу, останній козир банкрута Зеленського. Жоден наш хенерал навіть уявити не міг, що трубу треба підірвати. Хоча може Ермак заборонив трубу чіпати. Ржалі - ржалі, все в ітоге просрали.
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03.07.2025 20:09 Ответить
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А ти б хотів не привертати "зайвої" уваги до своїх наказів?
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03.07.2025 19:52 Ответить
Сырский вторичен. Он обычный лизоблюд. Там решал совсем другой человек, которому Сырский не способен возразить.
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03.07.2025 20:04 Ответить
руснявий сирок з батьками на паРаші головнокомандуючий в Україні ...українцям незрозуміло

але ж гнида сирок командує
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03.07.2025 19:53 Ответить
А ніхто і не вимагає його усунення !
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03.07.2025 19:54 Ответить
та навіть дура безугла вимагає його усунення! ну в цього створіння зеленого свої таракани в черепушці бігабть і всі нанюхані як зєля.
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03.07.2025 19:57 Ответить
Не совсем так, вернее совсем не так

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03.07.2025 20:08 Ответить
Ніхто публічно не вимагає його усунення ..."гнівні" коментарі на ЦН не рахуються
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03.07.2025 20:11 Ответить
я вимагаю. і петиція була. щєля зляквся та її не підписав.
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03.07.2025 20:14 Ответить
Глаза заслало? Бывает. Так и быть подмогну. Цельный депутат от "слуги народа" требует. Уже год как требует. Она, кстати, тогда еще была зам.комитета ВР по обороне. И до сих пор требует

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03.07.2025 20:21 Ответить
Ну от. А через сто років історики писатимуть про "громадянську війну", бо кацапи командували ЗСУ, а українські байстрюки - армією рф.
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03.07.2025 21:28 Ответить
сирський ти ще за дебальцево не відповів.
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03.07.2025 19:54 Ответить
Короче, сами себя проверили, объявили себя молодцами, и попутно выяснили, что у Ширшина "и нос в борше, и губа в лапше. и вообше.."
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03.07.2025 20:00 Ответить
Він хоче щоб пройоби не замовчувались і не повторювались
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03.07.2025 20:04 Ответить
На питання журналістів про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з'явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач ЗСУ відповів з усмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?" "консерва надулася"
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03.07.2025 20:07 Ответить
Потужно просрав Суджу, останній козир банкрута Зеленського. Жоден наш хенерал навіть уявити не міг, що трубу треба підірвати. Хоча може Ермак заборонив трубу чіпати. Ржалі - ржалі, все в ітоге просрали.
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03.07.2025 20:09 Ответить
.. ля... Думав що "свідки суджанської труби" це вже сама упорота, дегенеративна кацапота з мізками в горіх.
А нє, і тут є...
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03.07.2025 20:51 Ответить
Оба-на, свідкі Суджа наш підтягнулись. Зараз її на Донбасс поміняємо.
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03.07.2025 21:20 Ответить
Сирок, а чого ти паскуда хочеш?
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03.07.2025 20:12 Ответить
Коли генералів цікавив розхідний матеріал?
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03.07.2025 20:14 Ответить
А пам'ятаєте як розкручували свого часу Магуру? Реклама, дописи. Найкраще навчання закордоном, найновіша техніка.
В потім "потужний контрнаступ" і хлопці ногами по мінним полям.. і все, зламалася потужна бригада.
Те ж саме як з Анною Київською
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03.07.2025 20:15 Ответить
Це як би Малиновський вчився би у нацистській Німеччини, батьки би були за Гітлера а сам би керував у совку військовими операціями, уявили? Я ні , а тут це в порядку речей.
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03.07.2025 20:17 Ответить
Інфантильна та залежна від системи людина навіть в генеральских лампасах не здатна визнати свої помилки
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03.07.2025 20:25 Ответить
Возможно я ошибаюсь, но, думаю, это единственный случай в мировой истории, когда во время войны армией командует человек, чьи родители живут в стране, с которой идет война. Кроме того, как то очень уж непонятно, что человек, который отдавал приказы о взрыве нескольких домов у себя в стране, чтобы получить повод начать войну с Чечней, демонстративно не обращает внимание на родителей командующего армией своего врага.
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03.07.2025 20:39 Ответить
Цікаві питання, але і відповіді очевидні...
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03.07.2025 20:54 Ответить
Можливо завдання,які ставили перед комбатом і були нейздіснимими....а можливо ні... ...Втома,нерви,людський фактор.... Однак,що буде з армією,коли кожен комбат,сержант та солдат почнуть не виконувати накази главкома, за своїм ОСОБИСТИМ баченням? Армія в любой країні це виконання наказу. Любою ціною. Це війна, ПОЛІТИКА, а не фейсбукові теревені. Нажаль і Герої не витримують ...Героям Слава!
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03.07.2025 20:52 Ответить
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03.07.2025 21:03 Ответить
Ішак, цілком прогнозовано, обісравя з курською авантюрою і тепер троянський кінь в ЗСУ намагається виправдати і ішака, і себе.
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03.07.2025 21:10 Ответить
Від початку зрозуміло що цей бронелобий не зреагує як нормальна людина
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03.07.2025 21:23 Ответить
А Сирський не хотів уваги і реалізації, коли просочувався свої ідеї Зєлєбєні поперек Валерія Залужного? На пряме запитання про втрати на Курщині так і не відповів, як і годиться совковому м'яснику.
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03.07.2025 22:08 Ответить
 
 