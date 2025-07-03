Сирський про критику комбата 47 ОМБр Ширшина щодо втрат на Курщині: "Очевидно, він хоче уваги чи реалізації"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що публічною критикою командування командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який писав про "дебільні задачі" на Курщині, прагне "уваги чи реалізації".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Сирського запитали, як він відреагував на звинувачення комбата Ширшина та яка доля надалі чекає на офіцера.

Головком зауважив, що комбат перебував у відпустці за кордоном, і командування було готове до контакту з ним.

"Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло", - пояснив свою позицію Сирський.

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На питання журналістів про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з’явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач ЗСУ відповів з усмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?"

Головком також зауважив, що командир на місці сам може ухвалювати рішення, як і чи виконувати задачу.

Водночас сам Ширшин сказав журналістам, що одне з переведень йому вже "забракували".

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Військовий наголосив, що не спонукає бійців до непокори, але бачить серед них втому й незгоду з умовами служби:

"Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем Головкома, будь-яке таке невиконання — це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити.

Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ (Самовільне залишення частини, — ред.)? Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде — немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами, і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінно, але я дуже хочу добитись змін", - каже про свої мотиви комбат.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

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