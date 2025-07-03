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Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
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Сирський про критику комбата 47 ОМБр Ширшина щодо втрат на Курщині: "Очевидно, він хоче уваги чи реалізації"

Сирський відреагував на критику Ширшина

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що публічною критикою командування командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який писав про "дебільні задачі" на Курщині, прагне "уваги чи реалізації".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Сирського запитали, як він відреагував на звинувачення комбата Ширшина та яка доля надалі чекає на офіцера. 

Головком зауважив, що комбат перебував у відпустці за кордоном, і командування було готове до контакту з ним.

"Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло", - пояснив свою позицію Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними задачами" на фронті, - комбат 47 ОМБр Ширшин

На питання журналістів про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з’явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач ЗСУ відповів з усмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?"

Головком також зауважив, що командир на місці сам може ухвалювати рішення, як і чи виконувати задачу.

Водночас сам Ширшин сказав журналістам, що одне з переведень йому вже "забракували".

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Військовий наголосив, що не спонукає бійців до непокори, але бачить серед них втому й незгоду з умовами служби:

"Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем Головкома, будь-яке таке невиконання — це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити.

Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ (Самовільне залишення частини, — ред.)? Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде — немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами, і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінно, але я дуже хочу добитись змін", - каже про свої мотиви комбат.

Читайте також: Комбат 47 ОМБр Ширшин отримав зауваження за заяви про "дебільні задачі": його визнали недисциплінованим

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський

Автор: 

ЗСУ (7724) Сирський Олександр (668) війна в Україні (5072) Ширшин Олександр (8)


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Топ коментарі
+18
А ти б хотів не привертати "зайвої" уваги до своїх наказів?
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03.07.2025 19:52 Відповісти
+17
Сырский вторичен. Он обычный лизоблюд. Там решал совсем другой человек, которому Сырский не способен возразить.
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03.07.2025 20:04 Відповісти
+15
Потужно просрав Суджу, останній козир банкрута Зеленського. Жоден наш хенерал навіть уявити не міг, що трубу треба підірвати. Хоча може Ермак заборонив трубу чіпати. Ржалі - ржалі, все в ітоге просрали.
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03.07.2025 20:09 Відповісти
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А ти б хотів не привертати "зайвої" уваги до своїх наказів?
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03.07.2025 19:52 Відповісти
Сырский вторичен. Он обычный лизоблюд. Там решал совсем другой человек, которому Сырский не способен возразить.
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03.07.2025 20:04 Відповісти
руснявий сирок з батьками на паРаші головнокомандуючий в Україні ...українцям незрозуміло

але ж гнида сирок командує
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03.07.2025 19:53 Відповісти
А ніхто і не вимагає його усунення !
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03.07.2025 19:54 Відповісти
та навіть дура безугла вимагає його усунення! ну в цього створіння зеленого свої таракани в черепушці бігабть і всі нанюхані як зєля.
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03.07.2025 19:57 Відповісти
Не совсем так, вернее совсем не так

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03.07.2025 20:08 Відповісти
Ніхто публічно не вимагає його усунення ..."гнівні" коментарі на ЦН не рахуються
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03.07.2025 20:11 Відповісти
я вимагаю. і петиція була. щєля зляквся та її не підписав.
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03.07.2025 20:14 Відповісти
Глаза заслало? Бывает. Так и быть подмогну. Цельный депутат от "слуги народа" требует. Уже год как требует. Она, кстати, тогда еще была зам.комитета ВР по обороне. И до сих пор требует

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03.07.2025 20:21 Відповісти
Ну от. А через сто років історики писатимуть про "громадянську війну", бо кацапи командували ЗСУ, а українські байстрюки - армією рф.
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03.07.2025 21:28 Відповісти
сирський ти ще за дебальцево не відповів.
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03.07.2025 19:54 Відповісти
Короче, сами себя проверили, объявили себя молодцами, и попутно выяснили, что у Ширшина "и нос в борше, и губа в лапше. и вообше.."
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03.07.2025 20:00 Відповісти
Він хоче щоб пройоби не замовчувались і не повторювались
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03.07.2025 20:04 Відповісти
На питання журналістів про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з'явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач ЗСУ відповів з усмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?" "консерва надулася"
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03.07.2025 20:07 Відповісти
Потужно просрав Суджу, останній козир банкрута Зеленського. Жоден наш хенерал навіть уявити не міг, що трубу треба підірвати. Хоча може Ермак заборонив трубу чіпати. Ржалі - ржалі, все в ітоге просрали.
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03.07.2025 20:09 Відповісти
.. ля... Думав що "свідки суджанської труби" це вже сама упорота, дегенеративна кацапота з мізками в горіх.
А нє, і тут є...
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03.07.2025 20:51 Відповісти
Оба-на, свідкі Суджа наш підтягнулись. Зараз її на Донбасс поміняємо.
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03.07.2025 21:20 Відповісти
Сирок, а чого ти паскуда хочеш?
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03.07.2025 20:12 Відповісти
Коли генералів цікавив розхідний матеріал?
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03.07.2025 20:14 Відповісти
А пам'ятаєте як розкручували свого часу Магуру? Реклама, дописи. Найкраще навчання закордоном, найновіша техніка.
В потім "потужний контрнаступ" і хлопці ногами по мінним полям.. і все, зламалася потужна бригада.
Те ж саме як з Анною Київською
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03.07.2025 20:15 Відповісти
Це як би Малиновський вчився би у нацистській Німеччини, батьки би були за Гітлера а сам би керував у совку військовими операціями, уявили? Я ні , а тут це в порядку речей.
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03.07.2025 20:17 Відповісти
Інфантильна та залежна від системи людина навіть в генеральских лампасах не здатна визнати свої помилки
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03.07.2025 20:25 Відповісти
Возможно я ошибаюсь, но, думаю, это единственный случай в мировой истории, когда во время войны армией командует человек, чьи родители живут в стране, с которой идет война. Кроме того, как то очень уж непонятно, что человек, который отдавал приказы о взрыве нескольких домов у себя в стране, чтобы получить повод начать войну с Чечней, демонстративно не обращает внимание на родителей командующего армией своего врага.
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03.07.2025 20:39 Відповісти
Цікаві питання, але і відповіді очевидні...
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03.07.2025 20:54 Відповісти
Можливо завдання,які ставили перед комбатом і були нейздіснимими....а можливо ні... ...Втома,нерви,людський фактор.... Однак,що буде з армією,коли кожен комбат,сержант та солдат почнуть не виконувати накази главкома, за своїм ОСОБИСТИМ баченням? Армія в любой країні це виконання наказу. Любою ціною. Це війна, ПОЛІТИКА, а не фейсбукові теревені. Нажаль і Герої не витримують ...Героям Слава!
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03.07.2025 20:52 Відповісти
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03.07.2025 21:03 Відповісти
Ішак, цілком прогнозовано, обісравя з курською авантюрою і тепер троянський кінь в ЗСУ намагається виправдати і ішака, і себе.
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03.07.2025 21:10 Відповісти
Від початку зрозуміло що цей бронелобий не зреагує як нормальна людина
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03.07.2025 21:23 Відповісти
 
 