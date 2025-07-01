Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський

З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних Силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

Терміни підготовки

Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

"Це - одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", - наголошує він.

Також ЗСУ працюють над розвитком базової підготовки в тилових смугах бригад.

"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.

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Захист навчальних центрів

Сирський також заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.

"Моя безумовна вимога - забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!

На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються", - йдеться у повідомленні.

Сирський також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

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Завдання за підсумками наради

Головнокомандувач визначив завдання для покращення підготовки. Серед них - організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.