Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський
З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, він провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних Силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.
Терміни підготовки
Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.
"Це - одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", - наголошує він.
Також ЗСУ працюють над розвитком базової підготовки в тилових смугах бригад.
"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.
Захист навчальних центрів
Сирський також заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.
"Моя безумовна вимога - забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!
На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються", - йдеться у повідомленні.
Сирський також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.
Завдання за підсумками наради
Головнокомандувач визначив завдання для покращення підготовки. Серед них - організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.
За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.
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1. В воєнкоматі
2. Під Варшавою. За оцінками деяких місцевих військових стратегів, скоро нас з вами поженуть штурмувати Варшаву. Тому треба зазделегідь підготуватися
Пане, схоже ви не розумієте зміст поняття протидія!
(насправді є (було) , але у вигляді розмазаного асфальту, для якості плавного ходу Мерсів, Ауді, Тесл, та інших преміум бібік, на швидкості «мамалюбітскорость»)
«Нє прошло і чєтирє года...»
А необхідно, щоб підрозділи радіотехнічних військ були прикіплені до цих «тилових» структур.
Бо зараз поняття «фронт - тил,» часів Дрєвньої Світової, вже втратило сенс.
Таким чином особовий склад буде заздалегідь попереджено про загрозу удару, і вони буть орієнтуватись у часі, на прийняття рішення.
Та один дронщик з дронами перехватчиками.
Без розвідки дронами орки не використовують Іскандери.
Це все є. Заздалегідь це від декількох хвилин в залежності від типу загрози.
А ртв послуговуються автономно, своїми рлс.
Але ж у чому справа?
Що хіба так важко реалізувати те, що пропонуєте Ви? «1 планшетом з Дельтою або неоном.»?
Хоча, в совєтьскій армії, до якої нас повернули після відсторонення Залужного, таки важко...
Навіть по цивільній обороні вчили РОЗСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ.
А на війні ще більше небезпечно. Та ще з включеними телефонами, які ї є радіомаяками для супостата.
І задача один, розосередитись
Задача 2 не дати 'дрбровольцям' втекти...
І перша виключає другу. А ї....ть за виконання обох задач одинаково.
а твої рідні все також на кацапії заручниками?