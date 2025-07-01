УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
1 231 18

Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський

зсу

З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних Силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

Терміни підготовки

Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

"Це - одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", - наголошує він.

Також ЗСУ працюють над розвитком базової підготовки в тилових смугах бригад.

"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар "шахедами" по навчальному центру ЗСУ: пошкоджена інфраструктура, без втрат, - Сухопутні війська

Захист навчальних центрів

Сирський також заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.

"Моя безумовна вимога - забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!

На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються", - йдеться у повідомленні.

Сирський також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

Також читайте: Ворог ударив "шахедом" по навчальному центру ЗСУ. Поранено військового, - Сухопутні війська

Завдання за підсумками наради

Головнокомандувач визначив завдання для покращення підготовки. Серед них - організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Автор: 

обстріл (29575) підготовка (191) ЗСУ (7721) Сирський Олександр (665)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Ща розпочнеться, типу:
«Нє прошло і чєтирє года...»

А необхідно, щоб підрозділи радіотехнічних військ були прикіплені до цих «тилових» структур.
Бо зараз поняття «фронт - тил,» часів Дрєвньої Світової, вже втратило сенс.
Таким чином особовий склад буде заздалегідь попереджено про загрозу удару, і вони буть орієнтуватись у часі, на прийняття рішення.
показати весь коментар
01.07.2025 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де ж розміщувати військових? Під землею? Чи в Кончі-Заспі?
показати весь коментар
01.07.2025 09:47 Відповісти
Як де?

1. В воєнкоматі
2. Під Варшавою. За оцінками деяких місцевих військових стратегів, скоро нас з вами поженуть штурмувати Варшаву. Тому треба зазделегідь підготуватися
показати весь коментар
01.07.2025 10:20 Відповісти
З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено


Пане, схоже ви не розумієте зміст поняття протидія!
показати весь коментар
01.07.2025 09:56 Відповісти
«Другого понятія «протидія» у мєня для вас нєт» (с)

(насправді є (було) , але у вигляді розмазаного асфальту, для якості плавного ходу Мерсів, Ауді, Тесл, та інших преміум бібік, на швидкості «мамалюбітскорость»)
показати весь коментар
01.07.2025 10:11 Відповісти
Ща розпочнеться, типу:
«Нє прошло і чєтирє года...»

А необхідно, щоб підрозділи радіотехнічних військ були прикіплені до цих «тилових» структур.
Бо зараз поняття «фронт - тил,» часів Дрєвньої Світової, вже втратило сенс.
Таким чином особовий склад буде заздалегідь попереджено про загрозу удару, і вони буть орієнтуватись у часі, на прийняття рішення.
показати весь коментар
01.07.2025 09:59 Відповісти
Хоча б має бути черговий з детекторами частот, щоб вистежувати беспілотники над полігоном.
Та один дронщик з дронами перехватчиками.

Без розвідки дронами орки не використовують Іскандери.
показати весь коментар
01.07.2025 10:03 Відповісти
Для главносовєтьского командуючого - це свадєбниє коптери.
показати весь коментар
01.07.2025 10:09 Відповісти
Та хоча б банально відвести всі полігони на 300-400 км до лінії фронту - менше шансів, що розвідувальні дрони туди долетять...
показати весь коментар
01.07.2025 10:12 Відповісти
Ваші страшні слова заміняються 1 планшетом з Дельтою або неоном.
Це все є. Заздалегідь це від декількох хвилин в залежності від типу загрози.
показати весь коментар
01.07.2025 10:10 Відповісти
Це системи прив'язані до інтернету.
А ртв послуговуються автономно, своїми рлс.

Але ж у чому справа?
Що хіба так важко реалізувати те, що пропонуєте Ви? «1 планшетом з Дельтою або неоном.»?
Хоча, в совєтьскій армії, до якої нас повернули після відсторонення Залужного, таки важко...
показати весь коментар
01.07.2025 10:20 Відповісти
Навіть у мирні дні слід не пхатися у натовп. Люди знаходяться у натовпі перетворюються у тварин, втрачають здоровий глузд, притуплюється інстинкт самозбереження, появляється облудливе почуття абсолютної безпеки. Достатньо одного ідіота у натовпі і може проявитися пароксизм ненависті, злоби, паніки - затопчуть.

Навіть по цивільній обороні вчили РОЗСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ.
А на війні ще більше небезпечно. Та ще з включеними телефонами, які ї є радіомаяками для супостата.
показати весь коментар
01.07.2025 10:02 Відповісти
Це все вірно. Але є нюанс. Добра половина цих 'добровольців' готова втекти в любу секунду.
І задача один, розосередитись
Задача 2 не дати 'дрбровольцям' втекти...
І перша виключає другу. А ї....ть за виконання обох задач одинаково.
показати весь коментар
01.07.2025 10:13 Відповісти
Ну це треба з великого міста переїхати в село..
показати весь коментар
01.07.2025 10:18 Відповісти
норм, дядя, якби це тільки не було піздежом!
а твої рідні все також на кацапії заручниками?
показати весь коментар
01.07.2025 10:08 Відповісти
Менше відстукуйте азбукою морзе в кремль. Тоді й менше факапів буде. Хоча....про що це я....??? Шобла кротів при владі.
показати весь коментар
01.07.2025 10:15 Відповісти
підтримую тренд... не пройшло й 4 роки, як в нас з'явились чіткі інструкції, як треба було себе поводити на полігонах протягом всієї війни.. всі такі правила, нажаль пишуться кров'ю..., скільки повинно було загинути молодих здорових військових у тилу, щоб через яких небудь 3 роки з'явились більш менш притомні правила...
показати весь коментар
01.07.2025 10:19 Відповісти
 
 