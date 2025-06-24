Удар "шахедами" по навчальному центру ЗСУ: пошкоджена інфраструктура, без втрат, - Сухопутні війська

Комплекс заходів безпеки, впроваджених у навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України, дозволив уникнути жертв під час російського удару у вівторок, 24 червня.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частину ударних БпЛА, які були запущені по українських військових, вдалося збити.

Водночас кілька безпілотників влучили в ціль і пошкодили інфраструктуру навчального центру.

"Хочу запевнити, що ніхто не постраждав, оскільки ми отримали, на жаль, гіркий досвід від попередніх ударів. Відповідно, ми впровадили комплекс превентивних заходів стосовно убезпечення життя військовослужбовців, які перебувають в навчальних центрах, на навчальних полігонах, виконують якісь завдання", - зазначив Саранцев.

Він додав, що вже є розроблені безпекові алгоритми.

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Нагадаємо, 24 червня 2025 року, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.