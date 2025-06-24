Удар "шахедами" по навчальному центру ЗСУ: пошкоджена інфраструктура, без втрат, - Сухопутні війська
Комплекс заходів безпеки, впроваджених у навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України, дозволив уникнути жертв під час російського удару у вівторок, 24 червня.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, частину ударних БпЛА, які були запущені по українських військових, вдалося збити.
Водночас кілька безпілотників влучили в ціль і пошкодили інфраструктуру навчального центру.
"Хочу запевнити, що ніхто не постраждав, оскільки ми отримали, на жаль, гіркий досвід від попередніх ударів. Відповідно, ми впровадили комплекс превентивних заходів стосовно убезпечення життя військовослужбовців, які перебувають в навчальних центрах, на навчальних полігонах, виконують якісь завдання", - зазначив Саранцев.
Він додав, що вже є розроблені безпекові алгоритми.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України.
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лише Україна за 4 роки повномасштабної війни під
зрадкерівництвом Оманської Гниди та дЄрьмаком з батьком в ГРУ не в змозі зрбити аналог .....
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Я казав що рашка виготовляє 10 Іскандерів в добу. В ДОБУ.
"Ви мені не вірили тоді, порахуйте тепер"(с). Це ще невідомо скільки вони відкладають в "закрома родіни", бо зовсім не факт що вони працюють по нам "з коліс".
Всі добре бачать і відчувають що таке існування у противника балістики? Просто коли вам вчергове будуть звиздіти про наші "аналоги"<>, які "вже пройшли", при тому що ви не знаєте жодних наслідків на болотах і для боліт - знайте: вам звиздять.
Так само коли вам будуть звиздіти про "Нептуни", від коротких до довгих, і особливо про "серійне виробництво" і "регулярне застосування", деякі упороті молоді і потужні менеджери в сметані, знайте - вам звиздять.
ВПК рашки найпотужніший у світі, і це вам нарешті треба визнати. Жодне інше ВПК, в тому числі, простигосподи Америки і не наближається до таких можливостей.
США так і не можуть розродитись випуском Атакамсів. Навіть не даючи їх нам. З ракетами до Хаймарсів так само, мізерні випуски. Томагавки - це взагалі сумно. Франція на даний момент робить 40 ракет до ПЗРК в міцяць ))) Хоче робити тисячу в місяць, на потужностях автовиробництв. Може колись.
Я не знаю скільки роблять поляки своїх ПЗРК "Перун", після "співпраці з "ЛУЧ-ом"", три роки тому, і чи роблять після цього взагалі щось. Але те що в Україні критично закінчились ПЗРК, ви мали би відчути. Залишається якийсь НЗ, який просто бережуть "на щось більш серйозне"(формулювання ще те.) Не знаю чому поляки не постачають нам більше Перуни, що там сталося, чи "фермери", чи Коростєльов, чи ще якась фігня. З Стінгерами все. Англійці і шведи заявляють про ніби-то поставку нам Мартлетів і Старстреків, але це на стадії "розмістити замовлення на виробництво". Може якийсь критичний мінімум надходить, але дуже критичний. Бо їхній річний випуск - це наша добова потреба. Європа збирається з силами, скребе по "сусєках" і підганяє нам ракети до IRIS-ів, і ще деякі, завдякии чому ми щось ще збиваємо, іноді, принаймі в Києві. Йєвропа тужиться з усіх сил, деякі країни намагаються компенсувати нам зраду США, але з виробництвом в ЄС дуже стрьомно. Бо "капіталізм робить стільки, за скільки заплатили, а комунізм - стільки, кільки треба для перемоги"(с) Вони після років якось теоретично вирішили питання з фондом фінансування, через жопу, але хоча би якось, в теорії появився "механізм". І навіть коли гроші ніби-то є, виявляється що між грошима і продукцією щось таки сталося: страчений час і можливості. Попит не породив пропозицію. Їхній місячний випуск снарядів до Гепардів це наш добовий боєкомплект...
Це все не про рецепти, і не про настанови "що робити". Це про те, що "покійник перед смертю потів і вірив".
Шахед -136?
От пан Т. Чмут, він же неначе випускник авіа факультету КПІ?
Але чомусь замість зайнятись от цією темою, він вчить фахівців з артилерії, як правильно робити САУ «Богдана» а ракетників, як треба робити ПКР «Нептун».
Може зайнявся б нарешті роботою за фахом?
За український Шахед -136?