Удар "Шахедами" по учебному центру ВСУ: повреждена инфраструктура, без потерь, - Сухопутные войска

Комплекс мер безопасности, внедренных в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, позволил избежать жертв во время российского удара во вторник, 24 июня.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, часть ударных БпЛА, которые были запущены по украинским военным, удалось сбить.

В то же время несколько беспилотников попали в цель и повредили инфраструктуру учебного центра.

"Хочу заверить, что никто не пострадал, поскольку мы получили, к сожалению, горький опыт от предыдущих ударов. Соответственно, мы внедрили комплекс превентивных мер по обеспечению безопасности жизни военнослужащих, которые находятся в учебных центрах, на учебных полигонах, выполняют какие-то задачи", - отметил Саранцев.

Он добавил, что уже есть разработанные безопасные алгоритмы.

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Напомним, 24 июня 2025 года, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.