Скопление личного состава, техники и размещения военных в палаточных городках в тылу – запрещено, - Сырский
С целью противодействия воздушным ударам врага скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, он провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усиление безопасности в учебных центрах и других проблемных вопросов.
Сроки подготовки
Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.
"Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается", - отмечает он.
Также ВСУ работают над развитием базовой подготовки в тыловых полосах бригад.
"Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.
Защита учебных центров
Сирский также заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.
"Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!
На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются", - говорится в сообщении.
Сырский также отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах.
Задачи по итогам совещания
Главнокомандующий определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.
За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.
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1. В воєнкоматі
2. Під Варшавою. За оцінками деяких місцевих військових стратегів, скоро нас з вами поженуть штурмувати Варшаву. Тому треба зазделегідь підготуватися
Пане, схоже ви не розумієте зміст поняття протидія!
(насправді є (було) , але у вигляді розмазаного асфальту, для якості плавного ходу Мерсів, Ауді, Тесл, та інших преміум бібік, на швидкості «мамалюбітскорость»)
«Нє прошло і чєтирє года...»
А необхідно, щоб підрозділи радіотехнічних військ були прикіплені до цих «тилових» структур.
Бо зараз поняття «фронт - тил,» часів Дрєвньої Світової, вже втратило сенс.
Таким чином особовий склад буде заздалегідь попереджено про загрозу удару, і вони буть орієнтуватись у часі, на прийняття рішення.
Та один дронщик з дронами перехватчиками.
Без розвідки дронами орки не використовують Іскандери.
Це все є. Заздалегідь це від декількох хвилин в залежності від типу загрози.
А ртв послуговуються автономно, своїми рлс.
Але ж у чому справа?
Що хіба так важко реалізувати те, що пропонуєте Ви? «1 планшетом з Дельтою або неоном.»?
Хоча, в совєтьскій армії, до якої нас повернули після відсторонення Залужного, таки важко...
В нас нема питань з оповіщенням.
В нас питання: я в рот ї...в я воював... який бліндаж, яка ракетна небезпека!!! Сам пи...й в бліндаж...
Навіть по цивільній обороні вчили РОЗСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ.
А на війні ще більше небезпечно. Та ще з включеними телефонами, які ї є радіомаяками для супостата.
І задача один, розосередитись
Задача 2 не дати 'дрбровольцям' втекти...
І перша виключає другу. А ї....ть за виконання обох задач одинаково.
а твої рідні все також на кацапії заручниками?
Самі налаштували "динаміку", тепер тільки конвеєр з людьми їм подавай...