Скопление личного состава, техники и размещения военных в палаточных городках в тылу – запрещено, - Сырский

С целью противодействия воздушным ударам врага скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усиление безопасности в учебных центрах и других проблемных вопросов.

Сроки подготовки

Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

"Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается", - отмечает он.

Также ВСУ работают над развитием базовой подготовки в тыловых полосах бригад.

"Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.

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Защита учебных центров

Сирский также заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.

"Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!

На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются", - говорится в сообщении.

Сырский также отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах.

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Задачи по итогам совещания

Главнокомандующий определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.