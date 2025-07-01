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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Скопление личного состава, техники и размещения военных в палаточных городках в тылу – запрещено, - Сырский

зсу

С целью противодействия воздушным ударам врага скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усиление безопасности в учебных центрах и других проблемных вопросов.

Сроки подготовки

Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

"Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается", - отмечает он.

Также ВСУ работают над развитием базовой подготовки в тыловых полосах бригад.

"Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар "шахедами" по учебному центру ВСУ: повреждена инфраструктура, без потерь, - Сухопутные войска

Защита учебных центров

Сирский также заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.

"Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено!

На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются", - говорится в сообщении.

Сырский также отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах.

Также читайте: Враг ударил "шахедом" по учебному центру ВСУ. Ранен военный, - Сухопутные войска

Задачи по итогам совещания

Главнокомандующий определил задачи для улучшения подготовки. Среди них - организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.

Автор: 

обстрел (28254) подготовка (236) ВСУ (6738) Александр Сырский (641)


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Топ комментарии
+4
З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено


Пане, схоже ви не розумієте зміст поняття протидія!
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01.07.2025 09:56 Ответить
+2
Навіть стукати необов'язково, лише зачекати «звітів» корисних ідіотів з ефектом Даннінга-Крюгера:
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01.07.2025 10:27 Ответить
+1
І де ж розміщувати військових? Під землею? Чи в Кончі-Заспі?
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01.07.2025 09:47 Ответить
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І де ж розміщувати військових? Під землею? Чи в Кончі-Заспі?
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01.07.2025 09:47 Ответить
Як де?

1. В воєнкоматі
2. Під Варшавою. За оцінками деяких місцевих військових стратегів, скоро нас з вами поженуть штурмувати Варшаву. Тому треба зазделегідь підготуватися
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01.07.2025 10:20 Ответить
З метою протидії повітряним ударам ворога скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено


Пане, схоже ви не розумієте зміст поняття протидія!
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01.07.2025 09:56 Ответить
«Другого понятія «протидія» у мєня для вас нєт» (с)

(насправді є (було) , але у вигляді розмазаного асфальту, для якості плавного ходу Мерсів, Ауді, Тесл, та інших преміум бібік, на швидкості «мамалюбітскорость»)
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01.07.2025 10:11 Ответить
то напишіть компетентну і універсальну методичку, не язиком...
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01.07.2025 10:47 Ответить
Ща розпочнеться, типу:
«Нє прошло і чєтирє года...»

А необхідно, щоб підрозділи радіотехнічних військ були прикіплені до цих «тилових» структур.
Бо зараз поняття «фронт - тил,» часів Дрєвньої Світової, вже втратило сенс.
Таким чином особовий склад буде заздалегідь попереджено про загрозу удару, і вони буть орієнтуватись у часі, на прийняття рішення.
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01.07.2025 09:59 Ответить
Хоча б має бути черговий з детекторами частот, щоб вистежувати беспілотники над полігоном.
Та один дронщик з дронами перехватчиками.

Без розвідки дронами орки не використовують Іскандери.
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01.07.2025 10:03 Ответить
Для главносовєтьского командуючого - це свадєбниє коптери.
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01.07.2025 10:09 Ответить
Та хоча б банально відвести всі полігони на 300-400 км до лінії фронту - менше шансів, що розвідувальні дрони туди долетять...
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01.07.2025 10:12 Ответить
Ваші страшні слова заміняються 1 планшетом з Дельтою або неоном.
Це все є. Заздалегідь це від декількох хвилин в залежності від типу загрози.
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01.07.2025 10:10 Ответить
Це системи прив'язані до інтернету.
А ртв послуговуються автономно, своїми рлс.

Але ж у чому справа?
Що хіба так важко реалізувати те, що пропонуєте Ви? «1 планшетом з Дельтою або неоном.»?
Хоча, в совєтьскій армії, до якої нас повернули після відсторонення Залужного, таки важко...
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01.07.2025 10:20 Ответить
Так це все є і працює І у військових і у цивільних.
В нас нема питань з оповіщенням.
В нас питання: я в рот ї...в я воював... який бліндаж, яка ракетна небезпека!!! Сам пи...й в бліндаж...
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01.07.2025 10:33 Ответить
Навіть у мирні дні слід не пхатися у натовп. Люди знаходяться у натовпі перетворюються у тварин, втрачають здоровий глузд, притуплюється інстинкт самозбереження, появляється облудливе почуття абсолютної безпеки. Достатньо одного ідіота у натовпі і може проявитися пароксизм ненависті, злоби, паніки - затопчуть.

Навіть по цивільній обороні вчили РОЗСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ.
А на війні ще більше небезпечно. Та ще з включеними телефонами, які ї є радіомаяками для супостата.
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01.07.2025 10:02 Ответить
Це все вірно. Але є нюанс. Добра половина цих 'добровольців' готова втекти в любу секунду.
І задача один, розосередитись
Задача 2 не дати 'дрбровольцям' втекти...
І перша виключає другу. А ї....ть за виконання обох задач одинаково.
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01.07.2025 10:13 Ответить
КЦП - ПНХ!
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01.07.2025 10:23 Ответить
Іди головку насоси водою. температура переграла мотор
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01.07.2025 10:31 Ответить
Ну це треба з великого міста переїхати в село..
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01.07.2025 10:18 Ответить
норм, дядя, якби це тільки не було піздежом!
а твої рідні все також на кацапії заручниками?
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01.07.2025 10:08 Ответить
Менше відстукуйте азбукою морзе в кремль. Тоді й менше факапів буде. Хоча....про що це я....??? Шобла кротів при владі.
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01.07.2025 10:15 Ответить
Навіть стукати необов'язково, лише зачекати «звітів» корисних ідіотів з ефектом Даннінга-Крюгера:
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01.07.2025 10:27 Ответить
підтримую тренд... не пройшло й 4 роки, як в нас з'явились чіткі інструкції, як треба було себе поводити на полігонах протягом всієї війни.. всі такі правила, нажаль пишуться кров'ю..., скільки повинно було загинути молодих здорових військових у тилу, щоб через яких небудь 3 роки з'явились більш менш притомні правила...
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01.07.2025 10:19 Ответить
А тупі, безсенсовні, совкові шикування це святе!
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01.07.2025 10:22 Ответить
"Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців", - пояснив Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/n3508511

Самі налаштували "динаміку", тепер тільки конвеєр з людьми їм подавай...
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01.07.2025 10:24 Ответить
ого
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01.07.2025 10:32 Ответить
а найдосвіченіший заголовнокоманднив людину чиї родичі у кацапні на гачку....
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01.07.2025 10:49 Ответить
от хтів би поцікавитися - а це точно сирського-кацапа відповідальність? точно не командувача сухопутних військ? чи пох на того командувача? чи в нас кому єлдачіна дозволив, той і є командувачем усього?
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01.07.2025 10:56 Ответить
 
 