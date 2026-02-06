Суд скасував догану екскомбату Ширшину, який критикував командування за "дебільні задачі"
Суд задовольнив позов екскомандира одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина та скасував дисциплінарну догану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях самого Ширшина у соцмережах та матеріалах видання "Слідство.Інфо".
Догану командування наклало за нібито "невиконання службових обов'язків", проте конкретних доказів чи порушень військовому не надали. Справжньою причиною, за словами Ширшина, стало носіння футболки з особою, яку командування вважало недоречною для публічної згадки.
Суд визнав дисциплінарне стягнення необґрунтованим
Колишній командир батальйону 47-ї бригади зазначив, що намагався з’ясувати причини догани та ознайомитися з матеріалами справи. У відповідь отримував лише фрази на кшталт: "Я командир, я так вирішив".
Суддя детально проаналізував документи та норми законодавства і дійшов висновку про необґрунтованість дисциплінарного стягнення.
"Спірний наказ не містить конкретний опис дій або бездіяльності позивача, не встановлено причинно-наслідкового зв’язку з наслідками", — зазначила адвокатка військового Наталія Фещик.
Військовий закликає відстоювати свої права
Ширшин після рішення суду прокоментував: "Не бійтеся відстоювати свої кордони. Своє місце під сонцем треба виборювати".
Він також повідомив, що попереду ще кілька судових процесів і сподівається на справедливі рішення.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну недарма ж Єрмак у відкриту в Києві під держохороною ОСОБИСТО БУРАТІНИ з американцем Умєровим, керівником української делегації з "посажьонним генералдом" Будановим про безпеку тьорки тре в Абу-дабі ну вже ж не про Укаїну а про с вою безпеку...
Хотілось би навчитись, як так собі лайки ставити (шютка юмора).Так, для широти знайомства зі світом інтернету. Занадто пізно він увійшов в моє життя, а головна біда , з таким - одурінням рідного далекого народу , котрий вибрав ворогів до влади, ненависників України... Тому й емоції в зашкалі!
Вам теж потрібно свій туман у голові розвіювати,а саме:
перестаньте думати,що усі президенти самостійні.Усі вони підкоряються глобалістам,які хочуть бачити нашу країну без населення,і роблять це руками кацапів.Тому ці президенти більше балакають,чим нам допомагають,вже багато часу пройшло,щоб це зрозуміти.
Я не помню то ли в Дании, то ли в Норвегии. Бойцы Сопротивления, в знак солидарности с Красной Армией и победе под Сталинградом вышли на работу, делать снаряды для Вермахта, в черных рубашках. Как Гестапо лютовало, а ничего поделать не могло. Вот тогда они немцев уделали.
Тільки військова прокуратура під Матіосом, який по завданням Луценка пресував добровольців і
взасос цілуваввідмазував сепарів щоб потім протягти їх до влади. Бо вони звичні і за рахунок «чорних плям» керовані кадри. Одну тільки Штепу згадати.
Про створення військової адвокатури питання піднімалось ще з осени 2014 року.
І що? Ні-чо-го.
Системі вигідно коли люди змушені воювати по вимогам воєнного часу, не вводячи його, а потім засуджувати «негідників» по законом мирного.
Ви помиляєтесь,вона вже там відсутня,в цьому можна переконатись після аналізу останніх подій у США.
Комбайнери, високваліфковані спеціалісти, комунальники - воювати, а нікому непотрібні клоуни, співуни, інваліди прокурори, різнокаліберні депутати та інша хрінь яка не звикла працювати, а тільки красти, сидить по теплих кабінетах. Може банда поліцейських полізуть лінії електропередач відновлювати чи судді з захмарною зарплатою.