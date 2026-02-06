Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
Суд скасував догану екскомбату Ширшину, який критикував командування за "дебільні задачі"

Ширшин подав рапорт на звільнення

Суд задовольнив позов екскомандира одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина та скасував дисциплінарну догану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях самого Ширшина у соцмережах та матеріалах видання "Слідство.Інфо".

Догану командування наклало за нібито "невиконання службових обов'язків", проте конкретних доказів чи порушень військовому не надали. Справжньою причиною, за словами Ширшина, стало носіння футболки з особою, яку командування вважало недоречною для публічної згадки.

Суд визнав дисциплінарне стягнення необґрунтованим

Колишній командир батальйону 47-ї бригади зазначив, що намагався з’ясувати причини догани та ознайомитися з матеріалами справи. У відповідь отримував лише фрази на кшталт: "Я командир, я так вирішив".

Суддя детально проаналізував документи та норми законодавства і дійшов висновку про необґрунтованість дисциплінарного стягнення.

"Спірний наказ не містить конкретний опис дій або бездіяльності позивача, не встановлено причинно-наслідкового зв’язку з наслідками", — зазначила адвокатка військового Наталія Фещик.

Військовий закликає відстоювати свої права

Ширшин після рішення суду прокоментував: "Не бійтеся відстоювати свої кордони. Своє місце під сонцем треба виборювати".

Він також повідомив, що попереду ще кілька судових процесів і сподівається на справедливі рішення.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
  • Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
  • Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
  • Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Весна вже йде -
ну недарма ж Єрмак у відкриту в Києві під держохороною ОСОБИСТО БУРАТІНИ з американцем Умєровим, керівником української делегації з "посажьонним генералдом" Будановим про безпеку тьорки тре в Абу-дабі ну вже ж не про Укаїну а про с вою безпеку...
06.02.2026 20:48 Відповісти
Текст вашого коментаря написаний з величезною купою граматичних і стилістичних помилок і складений по-дебільному. А лайків особисто собі наставили, щоб бути попереду усіх.
06.02.2026 22:16 Відповісти
Є таке, пишу на емоціях, не перевіряючи навіть очепятки...
Хотілось би навчитись, як так собі лайки ставити (шютка юмора).Так, для широти знайомства зі світом інтернету. Занадто пізно він увійшов в моє життя, а головна біда , з таким - одурінням рідного далекого народу , котрий вибрав ворогів до влади, ненависників України... Тому й емоції в зашкалі!
07.02.2026 02:34 Відповісти
ти краще подумай про одуріння свого американського народу який вибрав трампа
07.02.2026 07:40 Відповісти
а головна біда , з таким - одурінням рідного далекого народу , котрий вибрав ворогів до влади, ненависників України..
Вам теж потрібно свій туман у голові розвіювати,а саме:
перестаньте думати,що усі президенти самостійні.Усі вони підкоряються глобалістам,які хочуть бачити нашу країну без населення,і роблять це руками кацапів.Тому ці президенти більше балакають,чим нам допомагають,вже багато часу пройшло,щоб це зрозуміти.
07.02.2026 10:57 Відповісти
Я зрозумів, що рошенівська ботоферма дотрахалась до мишей, деградувада і на вакансії шльоперів приймає з вулиці усіх підряд. А на кожного шльопера зареєстровано декілька десятків акаунтів, тому ставити собі лайки не є проблемою.
07.02.2026 20:12 Відповісти
А мені тут в коментарях доводили, що в нас нема м'ясних штурмів.
06.02.2026 20:52 Відповісти
Це було ясно ще у 23 році.
07.02.2026 10:58 Відповісти
Щось в лісі здохло. Велике...
06.02.2026 20:52 Відповісти
Шо там за таинственная непубличная особа?).
06.02.2026 20:53 Відповісти
"дебільні накази" це м'яко сказано, скільки тисяч солдатів загинули з за таких дебільних наказів які йшли з кабінетів паркетних генералів?
06.02.2026 21:01 Відповісти
Генералів? Бери вище. У нас генерал-адмірал Зеполіон перший проводить анонсовані контрнаступи і обмінює курщину на території
06.02.2026 21:14 Відповісти
Я так і не зрозумів на що курщину обміняли
06.02.2026 21:41 Відповісти
Це продумане знищення воїнів ЗСУ,і ніяк інакше!
07.02.2026 11:01 Відповісти
Суд підтвердив, що дебільні задачі реально дебільні.
06.02.2026 21:15 Відповісти
Настоящей причиной, по словам Ширшина, стало ношение футболки с лицом, которое командование считало неуместным для публичного упоминания. Источник: https://censor.net/ru/n3599320
Я не помню то ли в Дании, то ли в Норвегии. Бойцы Сопротивления, в знак солидарности с Красной Армией и победе под Сталинградом вышли на работу, делать снаряды для Вермахта, в черных рубашках. Как Гестапо лютовало, а ничего поделать не могло. Вот тогда они немцев уделали.
06.02.2026 21:37 Відповісти
Взагалі-то це перегиби демократії родом з перших років незалежності, коли була скасована військова юстиція. В армії все ж є своя специфіка і свої нюанси, яку не має розглядати цивільний суддя з цивільними адвокатами в цивільному процесі, просто в силу відмінних підходів (армія, як не крути, є інституцією з елементами насилля, які відсутні в будь-якій сфері цивільної діяльності). Наприклад, в США існує військова юстиція з військовими слідчими, прокурорами, захисниками і суддями; при цьому ніхто ж не каже, що в Штатах відсутня демократія.
06.02.2026 21:45 Відповісти
Це все так, але у нас вже був військовий прокурор матіос і нічого доброго з того не вийшло.
06.02.2026 21:56 Відповісти
Військова юстиція це все ж система, а не певна персоналія на посаді головного військового прокурора.
06.02.2026 22:45 Відповісти
Чоловіче добрий, «військова юстиція» так і не була створена!
Тільки військова прокуратура під Матіосом, який по завданням Луценка пресував добровольців і взасос цілував відмазував сепарів щоб потім протягти їх до влади. Бо вони звичні і за рахунок «чорних плям» керовані кадри. Одну тільки Штепу згадати.
Про створення військової адвокатури питання піднімалось ще з осени 2014 року.
І що? Ні-чо-го.
Системі вигідно коли люди змушені воювати по вимогам воєнного часу, не вводячи його, а потім засуджувати «негідників» по законом мирного.
07.02.2026 07:31 Відповісти
ніхто ж не каже, що в Штатах відсутня демократія.
Ви помиляєтесь,вона вже там відсутня,в цьому можна переконатись після аналізу останніх подій у США.
07.02.2026 11:42 Відповісти
Це все справляє враження якогось піару: мені не зрозуміло навіщо взагалі було звертатися до суду щодо скасування догани. Це на цивільному підприємстві після двох доган слідує звільнення з роботи, а в армії за проступок звільнити можуть хіба що до тюрми . В армії догана це взагалі ні про що (можеш мати їх дві, три, двадцять три - вони мають лише моральний аспект, або можуть дещо пригальмувати службове зростання), для офіцерів має значення лише інший вид покарання: 'попередження про неповну службову відповідність', після якого за наступний проступок можуть перевести на нижчу посаду або понизити в званні на одну ступінь (якщо є куди понижувати , бо, щоб розжалували в солдати, треба зробити щось супер екстраординарне на межі з кримінальним злочином). Подібні армійські нюанси я мав на увазі в попередньому коментарі, коли писав про особливості військової юстиції
06.02.2026 22:43 Відповісти
Моральний аспект, бо оголосити догану можуть в присутності рівних тобі за званням і посадами, або (та) старших (і ніколи при підлеглих, які про її існування не мають навіть здогадуватися) - такі норми військової етики. А Шершун чомусь виніс це на загальне обговорення.
06.02.2026 23:03 Відповісти
За доганою іде сурова догана. І за це все знімають кошти. Тому вирок суду, в данному випадку, має не тільки моральний но і фінансовий сенс.
07.02.2026 01:14 Відповісти
Які кошти знімають? Зарплатня військового складається з двох частин: за посаду і за звання. І що там можна знімати. Я служив деякий час тому назад, кілька разів отримував догани, бо у командирів завжди бувають якісь претензії. Стрімку і блискучу кар'єру робити не збирався: тому отримав, ну й отримав. Є ж ще особиста справа, куди твій начальник взагалі може вписати будь-які свої оціночні судження про твої риси характеру, про які ти жодного уявлення не матимеш (а вони ой як впливатимуть на твою подальшу службову долю).
07.02.2026 07:26 Відповісти
Незрозуміло навіщо взагалі догана була.
07.02.2026 07:15 Відповісти
За правду.
07.02.2026 11:44 Відповісти
Хочь раз суд виніс справедливий вирок.
06.02.2026 22:53 Відповісти
Ну, в Україні все ж таки присутня демократія, нехай часткова - тому дозволено опротестовувати дебільні накази начальства; на відміну від твого лаптєстану, у вас там суцільний авторитаризм, якщо не диктатура
07.02.2026 00:02 Відповісти
А тебе, кацапчік, це як стосується?
07.02.2026 01:15 Відповісти
Я чомусь вважаю, що носив футболку з Залужним....
06.02.2026 23:59 Відповісти
Ношение футболки с несогласованными с начальством малюнком это потужное нарушение демократии,хахахаха.
07.02.2026 07:25 Відповісти
Робоча група....ну насмішили виродки....приїхали якісь придворні кабінетні щури перевіряти бойового командира...це навіть вже не шарікови в набагато гірше....
07.02.2026 05:48 Відповісти
В нас все по-дибільному
Комбайнери, високваліфковані спеціалісти, комунальники - воювати, а нікому непотрібні клоуни, співуни, інваліди прокурори, різнокаліберні депутати та інша хрінь яка не звикла працювати, а тільки красти, сидить по теплих кабінетах. Може банда поліцейських полізуть лінії електропередач відновлювати чи судді з захмарною зарплатою.
07.02.2026 09:45 Відповісти
скасували догану, не скасували...Проблема ж нікуди не ділалася. І правда, дебільне командування, дебільні процедури. Відсутність чистки тутих, пропитих керівників, які часто застряли десь чи в Афганістані чи в 2014рр
07.02.2026 11:37 Відповісти
 
 