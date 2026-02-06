Суд скасував догану екскомбату Ширшину, який критикував командування за "дебільні задачі"

Суд задовольнив позов екскомандира одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина та скасував дисциплінарну догану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях самого Ширшина у соцмережах та матеріалах видання "Слідство.Інфо".

Догану командування наклало за нібито "невиконання службових обов'язків", проте конкретних доказів чи порушень військовому не надали. Справжньою причиною, за словами Ширшина, стало носіння футболки з особою, яку командування вважало недоречною для публічної згадки.

Суд визнав дисциплінарне стягнення необґрунтованим

Колишній командир батальйону 47-ї бригади зазначив, що намагався з’ясувати причини догани та ознайомитися з матеріалами справи. У відповідь отримував лише фрази на кшталт: "Я командир, я так вирішив".

Суддя детально проаналізував документи та норми законодавства і дійшов висновку про необґрунтованість дисциплінарного стягнення.

"Спірний наказ не містить конкретний опис дій або бездіяльності позивача, не встановлено причинно-наслідкового зв’язку з наслідками", — зазначила адвокатка військового Наталія Фещик.

Військовий закликає відстоювати свої права

Ширшин після рішення суду прокоментував: "Не бійтеся відстоювати свої кордони. Своє місце під сонцем треба виборювати".

Він також повідомив, що попереду ще кілька судових процесів і сподівається на справедливі рішення.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

