Комбат 47 ОМБр Ширшин, який критикував командування за втрати, залишив посаду

Олександр Ширшин залишив посаду комбата 47 ОМБр

Командир батальйону в 47 окремій механізованій бригаді Олександр Ширшин залишив посаду.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них", - зазначив він.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - додав Ширшин.

Олександр Ширшин залишив посаду комбата 47 ОМБр

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки ми "продовжуємо наступати" на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському, - Ширшин

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Читайте також: Сирський про критику комбата 47 ОМБр Ширшина щодо втрат на Курщині: "Очевидно, він хоче уваги чи реалізації"

Не хочеш бути м'ясом - втопчем в грязь. Наголосували, з. б.
14.08.2025 14:38
Та ні. Скоріш за все відправлять десь під Покровськ.
14.08.2025 14:36
Зелена сарана зїла людину
14.08.2025 14:40
А що так можна було? Покритикував, і пішов спокійно с зсу.
14.08.2025 14:34
Та ні. Скоріш за все відправлять десь під Покровськ.
14.08.2025 14:36
Дозвідєлся, у зє добре лише з самокритикою у підлеглих,
14.08.2025 14:52
Комбатом у ТБ 31ОМБр?
14.08.2025 14:58
пішов спокійно с ЗСУ
14.08.2025 15:02
А де написано, що він пішов з ЗСУ? Він пішов з посади комбата.
14.08.2025 14:51
Это уровень комментаторов и им лайкающих! 90 % не понимают, что происходит и о чем они здесь умничают!
14.08.2025 14:57
Ні , щоб звільнили, треба термометр з'їсти.
14.08.2025 14:57
Якшо офіцер протягом пів року не отримує призначення - то по закону він повинен написати рапорт на звільнення з ЗСУ. Пройти ВЛК та йти куди хоче. Приклад - генерал Марченко. Сотні генералів котрі служили під керівництвом Залужного. Саме так ішак здає Україну.
14.08.2025 15:05
головне що живий,
14.08.2025 14:37
Не хочеш бути м'ясом - втопчем в грязь. Наголосували, з. б.
14.08.2025 14:38
Зелена сарана зїла людину
14.08.2025 14:40
Країну,друже,країну зжерла!
14.08.2025 14:49
І при цьому гнида має підтримку 50-60%. Як це.
14.08.2025 15:06
Та ні. 146% має, як доктор пуйло прописав.
14.08.2025 15:45
Ці % намальовані за бабло якимось черговим "Інститутом" де хто більше платить той і "рейтинг" має кращий.
В більшості це на..балово.
14.08.2025 15:49 Відповісти
Працю у школі - там ніхріна мислення не змінилось - зеленский наш презедент. Ну є якийсь відсоток що зрозуміли, але не значний. Ідіоти вчителя.
14.08.2025 15:53
Татаров, з портновськими лакузами, на посадах в ГПУ і Судах, аж із шкіри лізуть, щоб за Правду, комбату НАГАДИТИ, як і іншим Патріотам України!! Але ж відстань, до отієї самої «КАСИ», у приблуд95 та їх лакуз, уже невелика!! Команди не буде, «Охрана, відміна!!»
Сирійці, показали, на дієвий шлях «люстрації»!
14.08.2025 14:40
Головне питання - що далі буде - піде на підвищення чи пониження ?
14.08.2025 14:40
зепіл? яке підвищення у найвеличнішого лідора всесвіту?
14.08.2025 14:53
як раз і подивимося,ради якої цілі гвалт
14.08.2025 14:54
тобто?
встав і пішов?
забив на своїх побратимів?
чи, примусово зняли?

що там твориться у тій 47?
маркус, те ж був в 47 і те ж пішов.

до речі!!!
пам'ятаєте? армія мова віра?
так от, це та сама "реформована" армія. маленька сов'єтська армія. як була так і залишилася.
а нє! збрехав!
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!
14.08.2025 14:45
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!

Ви про що?
14.08.2025 14:48
ви не знаєте, що таке мм 14?
14.08.2025 14:56
Бубачка нє вінават, ето всьо папєрєднікі! А он дурачок, зато какіє відосікі!
14.08.2025 14:55
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.
14.08.2025 14:47
мілітаризоване суспільство це крок до військової диктатури,а що далі??новонароджені у підгузниках кольорів мультикам та іграшки з воєнторгу??заплужного до влади приведіть він вам організує відмінності між демократією зелебобіків та військовою деспотією
14.08.2025 15:00
давайте спочатку країна збережеться, потім ви будете рефлексувати.
бо ще ані майбутнє не визначене, ані військові не заявили про свої наміри балотуватися куди-небудь, а ви вже налякані.
14.08.2025 15:20
Що ти маеш на увазі під "збережеться"?
14.08.2025 15:35
а тут вже гарантовано 100500% що на чергових виборах 99,99% будуть військові бо лише у них є хоча б якась довіра та рейтинг,більш цікаве кого воно представляють....
14.08.2025 15:43
знову ж таки.
якщо навіть гіпотетично замислитись про вибори в якійсь осяжній перспективі - ми з вами не знаємо ані імен тих військових, ані їхніх поглядів, ані їхніх програм (давайте не забувати, що величезна кількість сьогоднішніх військових, це вчорашні цивільні, яких так само як вас може тригерити військовий устрій), тож зарано ви почали компанію проти військових в політиці.
ні, звісно, якщо вас попросили, то питань нема. служба є служба.
14.08.2025 15:53
але ж ми точно знаємо що є кукли а є кукловоди,і в цей раз не дуже щось зміниться,бо система залишається та сама,а у неї алгоритм якому не один десяток років
14.08.2025 16:00
"...мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили"- было одно государство, в которой вышеописанное стало весомой причиной распада.
14.08.2025 15:00
Це нагадує спілкування між собою глухого і сліпого. Щось хочуть в найвеличнішого, ну не тягне він на головнокомандувача, його z-команда націлена на знищення націх та дерибан країни.
14.08.2025 14:53
"всьо па плану" - малороси ******
14.08.2025 14:57
Не країна в казарма. Ви були в армії? Якщо були то знаєте яка там "демократія" А якщо не були Вам скажу - жодної. Повна диктатура командування яке часто тупе, злопамятне та мстиве
14.08.2025 14:59
зараз він почне ухилятися від військової служби... за версією дбр..., як це, взяв і пішов..., нічого, знайдуть нового командира й втрати одразу виростуть у рази..., а то розвели шури-мури..., не бажає він втрат й задачі тупі...
14.08.2025 15:06
Особистості з власною точкою зору не потрібні.
Потрібні мовчазні сраколизи і гарматне м`ясо.
14.08.2025 15:24
Ну що, вибори неначасі, чи вже начасі?
14.08.2025 15:48
Сьогодні в неті читав відривок з статті в WSJ де буквально написано що ...з маневренної ініціативної арміїї яка давала звиздюлів рашистам в перші роки повномаштабної (під командуванням Залужного) в останній рік ЗСУ перетворились в заскорузлу і неповоротку армію де ініціатива наказується.

От і робіть висновки...
14.08.2025 15:55
Його не звільняли,щоби поставити підсиронні невиконанні задачі,щоби потім посадити,або вигнати з позором ,типу обісравсь,.А він продовжив їх обсирати,викривати(по ділу) - то змушені були звільнити з миром,поки з миром,потім щось вигадають.ГНИДИ.Як жити?
14.08.2025 15:56
 
 