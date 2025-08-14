Комбат 47 ОМБр Ширшин, який критикував командування за втрати, залишив посаду
Командир батальйону в 47 окремій механізованій бригаді Олександр Ширшин залишив посаду.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них", - зазначив він.
"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - додав Ширшин.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
пішов спокійно с ЗСУ
В більшості це на..балово.
Сирійці, показали, на дієвий шлях «люстрації»!
встав і пішов?
забив на своїх побратимів?
чи, примусово зняли?
що там твориться у тій 47?
маркус, те ж був в 47 і те ж пішов.
до речі!!!
пам'ятаєте? армія мова віра?
так от, це та сама "реформована" армія. маленька сов'єтська армія. як була так і залишилася.
а нє! збрехав!
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!
Ви про що?
----------------------------------------------------------------------------------------
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.
бо ще ані майбутнє не визначене, ані військові не заявили про свої наміри балотуватися куди-небудь, а ви вже налякані.
якщо навіть гіпотетично замислитись про вибори в якійсь осяжній перспективі - ми з вами не знаємо ані імен тих військових, ані їхніх поглядів, ані їхніх програм (давайте не забувати, що величезна кількість сьогоднішніх військових, це вчорашні цивільні, яких так само як вас може тригерити військовий устрій), тож зарано ви почали компанію проти військових в політиці.
ні, звісно, якщо вас попросили, то питань нема. служба є служба.
Потрібні мовчазні сраколизи і гарматне м`ясо.
От і робіть висновки...