Комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, оставил должность

Командир батальона в 47 отдельной механизированной бригаде Александр Ширшин оставил должность.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально - не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать. Каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели. Знаю, что мои бойцы в состоянии это орудие применять. Верю, что у них хватит сил и упорства продолжать нелегкое дело и достичь успеха. Имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них", - отметил он.

"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - добавил Ширшин.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь, Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях по ряду неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

