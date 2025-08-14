РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9440 посетителей онлайн
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
6 232 43

Комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, оставил должность

Александр Ширшин покинул пост комбата 47 ОМБр

Командир батальона в 47 отдельной механизированной бригаде Александр Ширшин оставил должность.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально - не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать. Каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели. Знаю, что мои бойцы в состоянии это орудие применять. Верю, что у них хватит сил и упорства продолжать нелегкое дело и достичь успеха. Имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них", - отметил он.

"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - добавил Ширшин.

Александр Ширшин покинул пост комбата 47 ОМБр

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока мы "продолжаем наступать" на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском, - Ширшин

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь, Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях по ряду неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

Читайте: Сырский о критике комбата 47-й ОМБр Ширшина относительно потерь на Курщине: "Очевидно, он хочет внимания или реализации"

Автор: 

увольнение (2700) Ширшин Александр (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Не хочеш бути м'ясом - втопчем в грязь. Наголосували, з. б.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:38 Ответить
+23
А де написано, що він пішов з ЗСУ? Він пішов з посади комбата.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:51 Ответить
+22
Та ні. Скоріш за все відправлять десь під Покровськ.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що так можна було? Покритикував, і пішов спокійно с зсу.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:34 Ответить
Та ні. Скоріш за все відправлять десь під Покровськ.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:36 Ответить
Дозвідєлся, у зє добре лише з самокритикою у підлеглих,
показать весь комментарий
14.08.2025 14:52 Ответить
Комбатом у ТБ 31ОМБр?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:58 Ответить
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування. Джерело: https://censor.net/ua/n3568651

пішов спокійно с ЗСУ
показать весь комментарий
14.08.2025 15:02 Ответить
А де написано, що він пішов з ЗСУ? Він пішов з посади комбата.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:51 Ответить
Это уровень комментаторов и им лайкающих! 90 % не понимают, что происходит и о чем они здесь умничают!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:57 Ответить
Ні , щоб звільнили, треба термометр з'їсти.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:57 Ответить
Якшо офіцер протягом пів року не отримує призначення - то по закону він повинен написати рапорт на звільнення з ЗСУ. Пройти ВЛК та йти куди хоче. Приклад - генерал Марченко. Сотні генералів котрі служили під керівництвом Залужного. Саме так ішак здає Україну.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:05 Ответить
головне що живий,
показать весь комментарий
14.08.2025 14:37 Ответить
Не хочеш бути м'ясом - втопчем в грязь. Наголосували, з. б.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:38 Ответить
Зелена сарана зїла людину
показать весь комментарий
14.08.2025 14:40 Ответить
Країну,друже,країну зжерла!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:49 Ответить
І при цьому гнида має підтримку 50-60%. Як це.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:06 Ответить
Та ні. 146% має, як доктор пуйло прописав.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:45 Ответить
Ці % намальовані за бабло якимось черговим "Інститутом" де хто більше платить той і "рейтинг" має кращий.
В більшості це на..балово.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:49 Ответить
Працю у школі - там ніхріна мислення не змінилось - зеленский наш презедент. Ну є якийсь відсоток що зрозуміли, але не значний. Ідіоти вчителя.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:53 Ответить
Татаров, з портновськими лакузами, на посадах в ГПУ і Судах, аж із шкіри лізуть, щоб за Правду, комбату НАГАДИТИ, як і іншим Патріотам України!! Але ж відстань, до отієї самої «КАСИ», у приблуд95 та їх лакуз, уже невелика!! Команди не буде, «Охрана, відміна!!»
Сирійці, показали, на дієвий шлях «люстрації»!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:40 Ответить
Головне питання - що далі буде - піде на підвищення чи пониження ?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:40 Ответить
зепіл? яке підвищення у найвеличнішого лідора всесвіту?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:53 Ответить
як раз і подивимося,ради якої цілі гвалт
показать весь комментарий
14.08.2025 14:54 Ответить
тобто?
встав і пішов?
забив на своїх побратимів?
чи, примусово зняли?

що там твориться у тій 47?
маркус, те ж був в 47 і те ж пішов.

до речі!!!
пам'ятаєте? армія мова віра?
так от, це та сама "реформована" армія. маленька сов'єтська армія. як була так і залишилася.
а нє! збрехав!
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:45 Ответить
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!

Ви про що?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:48 Ответить
ви не знаєте, що таке мм 14?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:56 Ответить
Бубачка нє вінават, ето всьо папєрєднікі! А он дурачок, зато какіє відосікі!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:55 Ответить
Командир батальйону, який критикував командування за втрат, в 47 окремій механізованій бригаді Олександр Ширшин залишив посаду. Про це він https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid02afk5yDVXegZ9p5VWbdRHiyaTVAidDvGB36nBi8P5QuAYn4mMFdjgdK7PDodLY2s7l повідомив у Фейсбуці.
----------------------------------------------------------------------------------------
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:47 Ответить
мілітаризоване суспільство це крок до військової диктатури,а що далі??новонароджені у підгузниках кольорів мультикам та іграшки з воєнторгу??заплужного до влади приведіть він вам організує відмінності між демократією зелебобіків та військовою деспотією
показать весь комментарий
14.08.2025 15:00 Ответить
давайте спочатку країна збережеться, потім ви будете рефлексувати.
бо ще ані майбутнє не визначене, ані військові не заявили про свої наміри балотуватися куди-небудь, а ви вже налякані.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:20 Ответить
Що ти маеш на увазі під "збережеться"?
показать весь комментарий
14.08.2025 15:35 Ответить
а тут вже гарантовано 100500% що на чергових виборах 99,99% будуть військові бо лише у них є хоча б якась довіра та рейтинг,більш цікаве кого воно представляють....
показать весь комментарий
14.08.2025 15:43 Ответить
знову ж таки.
якщо навіть гіпотетично замислитись про вибори в якійсь осяжній перспективі - ми з вами не знаємо ані імен тих військових, ані їхніх поглядів, ані їхніх програм (давайте не забувати, що величезна кількість сьогоднішніх військових, це вчорашні цивільні, яких так само як вас може тригерити військовий устрій), тож зарано ви почали компанію проти військових в політиці.
ні, звісно, якщо вас попросили, то питань нема. служба є служба.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:53 Ответить
але ж ми точно знаємо що є кукли а є кукловоди,і в цей раз не дуже щось зміниться,бо система залишається та сама,а у неї алгоритм якому не один десяток років
показать весь комментарий
14.08.2025 16:00 Ответить
"...мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили"- было одно государство, в которой вышеописанное стало весомой причиной распада.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:00 Ответить
Це нагадує спілкування між собою глухого і сліпого. Щось хочуть в найвеличнішого, ну не тягне він на головнокомандувача, його z-команда націлена на знищення націх та дерибан країни.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:53 Ответить
"всьо па плану" - малороси ******
показать весь комментарий
14.08.2025 14:57 Ответить
Не країна в казарма. Ви були в армії? Якщо були то знаєте яка там "демократія" А якщо не були Вам скажу - жодної. Повна диктатура командування яке часто тупе, злопамятне та мстиве
показать весь комментарий
14.08.2025 14:59 Ответить
зараз він почне ухилятися від військової служби... за версією дбр..., як це, взяв і пішов..., нічого, знайдуть нового командира й втрати одразу виростуть у рази..., а то розвели шури-мури..., не бажає він втрат й задачі тупі...
показать весь комментарий
14.08.2025 15:06 Ответить
Особистості з власною точкою зору не потрібні.
Потрібні мовчазні сраколизи і гарматне м`ясо.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:24 Ответить
Ну що, вибори неначасі, чи вже начасі?
показать весь комментарий
14.08.2025 15:48 Ответить
Сьогодні в неті читав відривок з статті в WSJ де буквально написано що ...з маневренної ініціативної арміїї яка давала звиздюлів рашистам в перші роки повномаштабної (під командуванням Залужного) в останній рік ЗСУ перетворились в заскорузлу і неповоротку армію де ініціатива наказується.

От і робіть висновки...
показать весь комментарий
14.08.2025 15:55 Ответить
Його не звільняли,щоби поставити підсиронні невиконанні задачі,щоби потім посадити,або вигнати з позором ,типу обісравсь,.А він продовжив їх обсирати,викривати(по ділу) - то змушені були звільнити з миром,поки з миром,потім щось вигадають.ГНИДИ.Як жити?
показать весь комментарий
14.08.2025 15:56 Ответить
А тим часом десятки вгодованих типу військових проводять перевірку та "рахують швяхи". І вони отримують нехілу військову зарплатню, а ще й бойові отримають, якщо кількість цвяхів не співпаде з наявністю.
Як з мільонною армією програти війну? Да отак - ті хто не воює, рахують цвяхи у тих хто реально захищає, але посмів відкрити рота.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:27 Ответить
 
 