Комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, оставил должность
Командир батальона в 47 отдельной механизированной бригаде Александр Ширшин оставил должность.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально - не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать. Каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели. Знаю, что мои бойцы в состоянии это орудие применять. Верю, что у них хватит сил и упорства продолжать нелегкое дело и достичь успеха. Имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них", - отметил он.
"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - добавил Ширшин.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь, Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магура" Ширшиным в соцсетях по ряду неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.
пішов спокійно с ЗСУ
В більшості це на..балово.
Сирійці, показали, на дієвий шлях «люстрації»!
встав і пішов?
забив на своїх побратимів?
чи, примусово зняли?
що там твориться у тій 47?
маркус, те ж був в 47 і те ж пішов.
до речі!!!
пам'ятаєте? армія мова віра?
так от, це та сама "реформована" армія. маленька сов'єтська армія. як була так і залишилася.
а нє! збрехав!
та, сама сов'єтська армія, але у мм 14, на котрому цю саму армію обмародерили, всі хто дотягувався!
Ви про що?
----------------------------------------------------------------------------------------
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою.
бо ще ані майбутнє не визначене, ані військові не заявили про свої наміри балотуватися куди-небудь, а ви вже налякані.
якщо навіть гіпотетично замислитись про вибори в якійсь осяжній перспективі - ми з вами не знаємо ані імен тих військових, ані їхніх поглядів, ані їхніх програм (давайте не забувати, що величезна кількість сьогоднішніх військових, це вчорашні цивільні, яких так само як вас може тригерити військовий устрій), тож зарано ви почали компанію проти військових в політиці.
ні, звісно, якщо вас попросили, то питань нема. служба є служба.
Потрібні мовчазні сраколизи і гарматне м`ясо.
От і робіть висновки...
Як з мільонною армією програти війну? Да отак - ті хто не воює, рахують цвяхи у тих хто реально захищає, але посмів відкрити рота.