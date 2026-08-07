Статус "недисциплінованого" скасовано. Суд визнав рішення Сирського протиправним, - Ширшин
Суд став на бік екскомандира одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина та скасував статус "недисциплінованого".
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Статус "недисциплінованого" скасовано. Суд визнав протиправним і скасував наказ Головнокомандувача ЗСУ, зазначивши, що висновки про дисциплінарний проступок були зроблені без належного з’ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.
Так, суд визнав, що сам по собі критичний допис військовослужбовця не є дисциплінарним проступком, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем.
"Більше того, суд встановив, що проблеми, про які йшлося у моєму дописі, знайшли підтвердження під час службової перевірки.
Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні вирішувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх — від солдата до Головнокомандувача.
Дехто відмовляв мене оскаржувати рішення Сирського, типу це ж лише зауваження, воно того не вартує. Вартує. Це ще один крок до того, щоб у Збройних Силах було більше справедливості, більше довіри і сильніші інституції. Трошки Олександр Станіславович не дочекався", - підсумував Ширшин.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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