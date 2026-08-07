Статус "недисциплінованого" скасовано. Суд визнав рішення Сирського протиправним, - Ширшин

Суд став на бік екскомандира одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина та скасував статус "недисциплінованого".

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Статус "недисциплінованого" скасовано. Суд визнав протиправним і скасував наказ Головнокомандувача ЗСУ, зазначивши, що висновки про дисциплінарний проступок були зроблені без належного з’ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Так, суд визнав, що сам по собі критичний допис військовослужбовця не є дисциплінарним проступком, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем.

"Більше того, суд встановив, що проблеми, про які йшлося у моєму дописі, знайшли підтвердження під час службової перевірки.

Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні вирішувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх — від солдата до Головнокомандувача.

Дехто відмовляв мене оскаржувати рішення Сирського, типу це ж лише зауваження, воно того не вартує. Вартує. Це ще один крок до того, щоб у Збройних Силах було більше справедливості, більше довіри і сильніші інституції. Трошки Олександр Станіславович не дочекався", - підсумував Ширшин.

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Що передувало?

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