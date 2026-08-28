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Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
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Экс-комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, сообщил, что ему подкинули наркотики

Экскомбату Ширшину подкинули наркотики: что известно?

Бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Время офигенных историй: мне подкинули травку. Все очень интересно и спланировано", — отметил он.

По словам Ширшина, когда его остановили, вокруг было "много людей, похожих на сотрудников СБУ".

"Которых менты вроде бы не знают, но данные обо мне передавали", — добавил он.

Экскомбату Ширшину подкинули наркотики: что известно?
Экскомбату Ширшину подкинули наркотики: что известно?

Журналистка Анна Калюжная заявила, что полиция поджидала в конкретном месте и указывала, что именно нужно открыть.

"Подложили заранее. Судя по предварительным данным, взломали сигнализацию", — отметила она.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
  • В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после After action review.
  • Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
  • Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
  • Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.

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наркотики (2252) Ширшин Александр (19)
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птєнци фелікса снова в работе
примітивні чекістські хвойди
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країна мрій 73% зебілів та Оманської Гниди
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