Экс-комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, сообщил, что ему подкинули наркотики
Бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Время офигенных историй: мне подкинули травку. Все очень интересно и спланировано", — отметил он.
По словам Ширшина, когда его остановили, вокруг было "много людей, похожих на сотрудников СБУ".
"Которых менты вроде бы не знают, но данные обо мне передавали", — добавил он.
Журналистка Анна Калюжная заявила, что полиция поджидала в конкретном месте и указывала, что именно нужно открыть.
"Подложили заранее. Судя по предварительным данным, взломали сигнализацию", — отметила она.
Что этому предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
- В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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