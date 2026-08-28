Экс-комбат 47-й ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, сообщил, что ему подкинули наркотики

Бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Время офигенных историй: мне подкинули травку. Все очень интересно и спланировано", — отметил он.

По словам Ширшина, когда его остановили, вокруг было "много людей, похожих на сотрудников СБУ".

"Которых менты вроде бы не знают, но данные обо мне передавали", — добавил он.





Журналистка Анна Калюжная заявила, что полиция поджидала в конкретном месте и указывала, что именно нужно открыть.

"Подложили заранее. Судя по предварительным данным, взломали сигнализацию", — отметила она.

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