Екскомбат 47 ОМБр Ширшин, який критикував командування за втрати, повідомив, що йому підкинули наркотики

Колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Час офігітєльних історій: Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано", - зазначив він.

За словами Ширшина, коли його зупини, навколо було "багато людей схожих на СБУ".

"Яких мєнти типу не знають, але дані по мені передавали", - додав він.





Журналістка Анна Калюжна заявила, що поліція підчікувала в конкретному місці і вказувала, що саме треба відкрити.

"Підклали раніше. Судячи з попередніх даних ламали сигналку", - зазначила вона.

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Що передувало?

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