Екскомбат 47 ОМБр Ширшин, який критикував командування за втрати, повідомив, що йому підкинули наркотики
Колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Час офігітєльних історій: Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано", - зазначив він.
За словами Ширшина, коли його зупини, навколо було "багато людей схожих на СБУ".
"Яких мєнти типу не знають, але дані по мені передавали", - додав він.
Журналістка Анна Калюжна заявила, що поліція підчікувала в конкретному місці і вказувала, що саме треба відкрити.
"Підклали раніше. Судячи з попередніх даних ламали сигналку", - зазначила вона.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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