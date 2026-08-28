16-й армійський корпус про зупинку авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина: Буде проведено службове розслідування та перевірку обставин затримання

У 16-му армійському корпусі заявили, що уважно стежать за подіями, які розгортаються навколо колишнього комбата, а нині - офіцера управління 16 АК Олександра Ширшина.

Про це йдеться в офіційній позиції командування 16-го АК, передає Цензор.НЕТ.

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Буде проведено службове розслідування

"Беремо до відома позицію органів Національної поліції щодо обставин перевірки авто майора Ширшина. При цьому звертаємо увагу на те, що дії правоохоронних органів мають бути належно обґрунтовані, а їхні правові підстави - зрозумілими та переконливими.

Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах", - йдеться в заяві.

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Водночас наголошується, що у корпусі буде проведено службове розслідування та комплексну перевірку обставин затримання майора Ширшина.

В корпусі заявили, що з боку правоохоронних органів очікують чесного й неупередженого розслідування, максимальної прозорості й вичерпного обґрунтування процесуальних дій, а також врахування попередніх обставин "справи Ширшина".

"Закликаємо утриматись від передчасних висновків та обвинувачень", - додали в АК.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія