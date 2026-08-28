16-й армейский корпус об остановке автомобиля бывшего командира 47-й ОМБр Ширшина: Будет проведено служебное расследование и проверка обстоятельств задержания

В 16-м армейском корпусе заявили, что внимательно следят за событиями, разворачивающимися вокруг бывшего командира батальона, а ныне - офицера управления 16-го АК Александра Ширшина.

Об этом говорится в официальном заявлении командования 16-го АК, передает Цензор.НЕТ.

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Будет проведено служебное расследование

"Принимаем к сведению позицию органов Национальной полиции относительно обстоятельств проверки автомобиля майора Ширшина. При этом обращаем внимание на то, что действия правоохранительных органов должны быть надлежащим образом обоснованы, а их правовые основания - понятными и убедительными.

Мы знаем Александра как военнослужащего, преданного делу защиты Украины, и как принципиального человека, стремящегося к качественным изменениям в Вооруженных Силах и уже доказывавшего свою правоту в судах", - говорится в заявлении.

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В то же время отмечается, что в корпусе будет проведено служебное расследование и комплексная проверка обстоятельств задержания майора Ширшина.

В корпусе заявили, что со стороны правоохранительных органов ожидают честного и беспристрастного расследования, максимальной прозрачности и исчерпывающего обоснования процессуальных действий, а также учета предшествующих обстоятельств "дела Ширшина".

"Призываем воздержаться от преждевременных выводов и обвинений", - добавили в АК.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранительные органы предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

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