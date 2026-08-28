Остановка автомобиля экс-командира 47-й ОМБр Ширшина: Нацполиция проверит, как ВСП получила данные о якобы наркотиках
Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, будет выяснено, как эта информация попала в ВСП.
Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация будет подробно проанализирована
Как рассказал Цуцкиридзе, сегодня днем, 28 августа, в Харькове полицейские, располагая оперативной информацией от Военной службы правопорядка о возможном правонарушении, остановили автомобиль. При общении с водителем и поверхностной проверке в салоне автомобиля был обнаружен сверток.
Во время его распаковки водитель отметил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат.
На место происшествия прибыли следователи, которые изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили материалы на экспертизу.
"Мы не делаем никаких поспешных выводов, и вся ситуация будет подробно проанализирована. Поручил руководству полиции Харьковской области безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего", — добавил Цуцкиридзе.
Накануне в комментарии "Украинской правде" начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области полковник Андрей Шарнин заявил, что правоохранители "получили от Военной службы правопорядка информацию о том, что один из военнослужащих (анкетные данные неизвестны) перевозит наркотические вещества и сбывает их на территории одной из воинских частей в Харькове".
"ВСП указала нам на транспортное средство, на котором передвигался этот военнослужащий, с регистрационными номерами, не соответствующими данному транспортному средству. Вот откуда у нас была информация", — рассказал он.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
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