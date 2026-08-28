РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13892 посетителя онлайн
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
2 865 18

Остановка автомобиля экс-командира 47-й ОМБр Ширшина: Нацполиция проверит, как ВСП получила данные о якобы наркотиках

ширшин

Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, будет выяснено, как эта информация попала в ВСП.

Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация будет подробно проанализирована

Как рассказал Цуцкиридзе, сегодня днем, 28 августа, в Харькове полицейские, располагая оперативной информацией от Военной службы правопорядка о возможном правонарушении, остановили автомобиль. При общении с водителем и поверхностной проверке в салоне автомобиля был обнаружен сверток.

Во время его распаковки водитель отметил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат.

На место происшествия прибыли следователи, которые изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили материалы на экспертизу.

"Мы не делаем никаких поспешных выводов, и вся ситуация будет подробно проанализирована. Поручил руководству полиции Харьковской области безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего", — добавил Цуцкиридзе.

Накануне в комментарии "Украинской правде" начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области полковник Андрей Шарнин заявил, что правоохранители "получили от Военной службы правопорядка информацию о том, что один из военнослужащих (анкетные данные неизвестны) перевозит наркотические вещества и сбывает их на территории одной из воинских частей в Харькове". 

"ВСП указала нам на транспортное средство, на котором передвигался этот военнослужащий, с регистрационными номерами, не соответствующими данному транспортному средству. Вот откуда у нас была информация", — рассказал он.

Читайте также: Экскомбат 47 ОМБр Ширшин, критиковавший командование за потери, сообщил, что ему подкинули наркотики

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
  • Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Читайте также: В полиции рассказали подробности остановки автомобиля экс-командира 47-й ОМБр Ширшина в Харькове

Автор: 

наркотики (2252) обыск (2020) Нацполиция (17623) Ширшин Александр (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Я же говорил - явная подстава от младых учеников Януковича. Уже менты переводят стрелки на ВСП.
показать весь комментарий
28.08.2026 20:25 Ответить
+11
Провокації робили татарівські міліціянти ще на Майдані.
показать весь комментарий
28.08.2026 20:26 Ответить
+4
СБУ повідомила: «Всьо готово, можно брать».
показать весь комментарий
28.08.2026 20:33 Ответить

Загрузка...

 
 