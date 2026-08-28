Зупинка авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина: Нацполіція перевірить, як ВСП отримала дані про нібито наркотики

Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Про це повідомив т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація буде детально проаналізована

Як розповів Цуцкірідзе, сьогодні вдень 28 серпня у Харкові поліцейські, маючи оперативну інформацію від Військової служби правопорядку про ймовірне правопорушення, зупинили автомобіль. При спілкуванні з водієм та поверхневої перевірки у салоні автомобіля був виявлений згорток.

Під час його розпаковування водій зазначив, що пакет та його вміст йому не належать.

На місце події прибули слідчі, які вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження та направили матеріали на експертизи.

"Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована. Доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з’ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця", - додав Цуцкірідзе.

Напередодні у коментарі "Українській правді" начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області полковник Андрій Шарнін заявив, що правоохоронці "отримали від Військової служби правопорядку про те, що один з військовослужбовців (анкетні дані невідомі) перевозить наркотичні речовини і збуває їх на території однієї з військових частин у Харкові".

"ВСП зорієнтувала нас на транспортний засіб, яким пересувався цей військовий на реєстраційних номерах, які не відповідають цьому транспортному засобу. От звідки у нас була інформація", - розповів він.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

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