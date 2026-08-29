За мною стежили, а поліції дали чітку наводку, - Ширшин розповів, як йому підкинули наркотики
Колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що перед затриманням з підкинутими наркотиками за ним здійснювали стеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у фейсбуку.
Деталі від Ширшина
"За мною здійснювалися стеження, взлом і незаконне проникнення до місця проживання, постійні машини з номерами прикриття тощо. Все відбувається в моменти моїх публічних висловлювання щодо опгшних формувань і їх командирів. Через відсутність будь-яких дій щодо мого захисту з боку правоохоронних органів, я мав самостійно захищати себе доступними та дозволеними способами", - пише він.
Екскомбат зазначив, що орієнтовно тиждень тому помітив проблеми з сигналкою на авто, втім не надав цьому значення та відклав діагностику на пізніше.
"Моя машина перебуває без нагляду кілька разів на добу, у зв’язку з відсутністю камер, парковок з охороною та іншої можливостей. Ці дії повторюванні, час практично однаковий і вирахувати відсутність очей навколо та проникнути в тачку - задача не складна. Тепер намагаюся зʼясувати коли і де саме це могло статися", - уточнив Ширшин.
Щодо підкинутих наркотиків
За інформацією Ширшина, коли всі речдоки були на призначених місцях, поліції дали чітку наводку по кому і як працювати, що де дивитися, на що звертати увагу.
"Так і сталося. Майже.. Не враховуючи дтп, в яке вони попали, поки їхали затримувати, як писали в своїх чатах "наркобарона з великою партією". До речі, це було написано ще до того, як знайшли найбільший пакунок. В цей час я вже їхав їм на зустріч і не зважаючи на їхнє становище, побачивши мою машину, член підбитого екіпажу Шевченко швидко біг її зупиняти. Далі стандарт: у нас інформація, що ви під дією речовин. Я сказав, що можуть здійснити будь-яку зручну перевірку мого стану. На що поступила наполеглива вимога відкрити багажник...Я надав доступ, показав всі речі. В машині були набої, вони їх не цікавили. Хоча під час "перевірки" мене неодноразово питали чи я не перевожу заборонених речовин. Далі вимагали відкрити салон і були фрази: "діставай!". На питання: що діставати? Поліцейський Аліханов відповідав "все!", - розповідає він.
"Потім фраза: підлокотник відкривай. Відкинувши підлокотник, Аліханов повторює "відкривай!". Не їжджу на задньому сидінням і підлокотником не користуюсь, не зрозумів спочатку вимоги, потім побачив кришку і підняв. Там і був перший подарунок. На вимогу поліцейського я витягнув і відкрив (так, тут я протупашив, але в моменті не усвідомлював, що в машині можуть бути речі, які мені не належать..) і звідти розлетілися пакети і щось схоже на траву. Поклав це на машину, відмовився попри крики покласти назад в машину. Навколо машини були різні люди, хтось щось питав, хтось притримував пакунок і зіп, що впав..Потім всі різко щезли і тривалий час нікого не було. Наступне - СОГ, біля машини зʼявилися ще зіпи.. тоді я думав, що це найбільша проблема. Поки під водійським сидінням не виявили нішу з порошками та таблетками, різним пакуванням та ізолентою. ", - додає екскомбат.
Поліцейські визнають, що була "наводка"
Окрім того, він зазначив, що самі поліцейські в розмові офрек визнають, що їм дали наводку, що це виглядає, як спроба підставити за те, що він комусь серйозному перейшов дорогу.
"Кілька з них, почувши хто я, і що передувало сказали: "тепер ми розуміємо, чому це було зроблено!", - пояснив він.
За словами Ширшина, ідея була інкримінувати збут, і саме тому були ваги в першому пакунку.
"Все гарно підготували: групи, опера, сбу (моє припущення), всп.. задіяли стільки ресурсу.. і провалили операцію завдяки небайдужим людям. І створили собі ще один відʼємний стрибок в рівні довіри суспільства до держави і правоохоронців. Чому б і ні.. можемо собі дозволити, кредит довіри ж нескінченний..Я здав всі аналізи, надав пояснення та все, що вимагає від мене закон. Мені нема чого приховувати, нема чого боятися. Для мене було неочікувано скільки людей мене підтримали і як висловлювалися мої побратими і ті, хто мене знає. І мабуть не просто так...Машину вилучили, опечатали і поставили на штрафмайданчик. Зараз розгрібаюсь з бумажками, дзвінками, зустрічами...", - резюмує він.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
- Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
- Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
Передісторія
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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То може хлопці засиділися в тилу ?
- Адреса: Банкова, 11.
- Авто: Mercedes-Benz S600 Guard.
- Персона: Бомжацького вигляду чухан.
Може, це якийсь Вова?