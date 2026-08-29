За мною стежили, а поліції дали чітку наводку, - Ширшин розповів, як йому підкинули наркотики

Колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що перед затриманням з підкинутими наркотиками за ним здійснювали стеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у фейсбуку.

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Деталі від Ширшина

"За мною здійснювалися стеження, взлом і незаконне проникнення до місця проживання, постійні машини з номерами прикриття тощо. Все відбувається в моменти моїх публічних висловлювання щодо опгшних формувань і їх командирів. Через відсутність будь-яких дій щодо мого захисту з боку правоохоронних органів, я мав самостійно захищати себе доступними та дозволеними способами", - пише він.

Екскомбат зазначив, що орієнтовно тиждень тому помітив проблеми з сигналкою на авто, втім не надав цьому значення та відклав діагностику на пізніше.

"Моя машина перебуває без нагляду кілька разів на добу, у зв’язку з відсутністю камер, парковок з охороною та іншої можливостей. Ці дії повторюванні, час практично однаковий і вирахувати відсутність очей навколо та проникнути в тачку - задача не складна. Тепер намагаюся зʼясувати коли і де саме це могло статися", - уточнив Ширшин.

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Щодо підкинутих наркотиків

За інформацією Ширшина, коли всі речдоки були на призначених місцях, поліції дали чітку наводку по кому і як працювати, що де дивитися, на що звертати увагу.

"Так і сталося. Майже.. Не враховуючи дтп, в яке вони попали, поки їхали затримувати, як писали в своїх чатах "наркобарона з великою партією". До речі, це було написано ще до того, як знайшли найбільший пакунок. В цей час я вже їхав їм на зустріч і не зважаючи на їхнє становище, побачивши мою машину, член підбитого екіпажу Шевченко швидко біг її зупиняти. Далі стандарт: у нас інформація, що ви під дією речовин. Я сказав, що можуть здійснити будь-яку зручну перевірку мого стану. На що поступила наполеглива вимога відкрити багажник...Я надав доступ, показав всі речі. В машині були набої, вони їх не цікавили. Хоча під час "перевірки" мене неодноразово питали чи я не перевожу заборонених речовин. Далі вимагали відкрити салон і були фрази: "діставай!". На питання: що діставати? Поліцейський Аліханов відповідав "все!", - розповідає він.

"Потім фраза: підлокотник відкривай. Відкинувши підлокотник, Аліханов повторює "відкривай!". Не їжджу на задньому сидінням і підлокотником не користуюсь, не зрозумів спочатку вимоги, потім побачив кришку і підняв. Там і був перший подарунок. На вимогу поліцейського я витягнув і відкрив (так, тут я протупашив, але в моменті не усвідомлював, що в машині можуть бути речі, які мені не належать..) і звідти розлетілися пакети і щось схоже на траву. Поклав це на машину, відмовився попри крики покласти назад в машину. Навколо машини були різні люди, хтось щось питав, хтось притримував пакунок і зіп, що впав..Потім всі різко щезли і тривалий час нікого не було. Наступне - СОГ, біля машини зʼявилися ще зіпи.. тоді я думав, що це найбільша проблема. Поки під водійським сидінням не виявили нішу з порошками та таблетками, різним пакуванням та ізолентою. ", - додає екскомбат.

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Поліцейські визнають, що була "наводка"

Окрім того, він зазначив, що самі поліцейські в розмові офрек визнають, що їм дали наводку, що це виглядає, як спроба підставити за те, що він комусь серйозному перейшов дорогу.

"Кілька з них, почувши хто я, і що передувало сказали: "тепер ми розуміємо, чому це було зроблено!", - пояснив він.

За словами Ширшина, ідея була інкримінувати збут, і саме тому були ваги в першому пакунку.

"Все гарно підготували: групи, опера, сбу (моє припущення), всп.. задіяли стільки ресурсу.. і провалили операцію завдяки небайдужим людям. І створили собі ще один відʼємний стрибок в рівні довіри суспільства до держави і правоохоронців. Чому б і ні.. можемо собі дозволити, кредит довіри ж нескінченний..Я здав всі аналізи, надав пояснення та все, що вимагає від мене закон. Мені нема чого приховувати, нема чого боятися. Для мене було неочікувано скільки людей мене підтримали і як висловлювалися мої побратими і ті, хто мене знає. І мабуть не просто так...Машину вилучили, опечатали і поставили на штрафмайданчик. Зараз розгрібаюсь з бумажками, дзвінками, зустрічами...", - резюмує він.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

Передісторія