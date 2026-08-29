За мной следили, а полиции дали четкую наводку, — Ширшин рассказал, как ему подкинули наркотики

Бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что перед задержанием с подброшенными наркотиками за ним велась слежка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в Facebook.

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Подробности от Ширшина

"За мной велись слежка, взлом и незаконное проникновение в место жительства, постоянные машины с подставными номерами и т. д. Все это происходит в моменты моих публичных высказываний об организованных преступных группировках и их командирах. Из-за отсутствия каких-либо действий по моей защите со стороны правоохранительных органов я был вынужден самостоятельно защищаться доступными и разрешенными способами", — пишет он.

Бывший командир отметил, что примерно неделю назад заметил проблемы с сигнализацией на автомобиле, однако не придал этому значения и отложил диагностику на потом.

"Моя машина остается без присмотра несколько раз в сутки из-за отсутствия камер, охраняемых парковок и других возможностей. Эти действия повторяются, время практически одно и то же, и, воспользовавшись отсутствием посторонних глаз, проникнуть в машину — задача несложная. Теперь пытаюсь выяснить, когда и где именно это могло произойти", — уточнил Ширшин.

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О подброшенных наркотиках

По информации Ширшина, когда все оперативники оказались на назначенных местах, полиции дали четкую наводку, с кем и как работать, что и где искать, на что обращать внимание.

"Так и произошло. Почти… Не считая ДТП, в которое они попали, пока ехали задерживать, как писали в своих чатах, "наркобарона с большой партией". Кстати, это было написано еще до того, как нашли самый большой пакет. В это время я уже ехал им навстречу и, несмотря на их положение, увидев мою машину, член подбитого экипажа Шевченко быстро побежал ее останавливать. Дальше стандартная процедура: у нас есть информация, что вы находитесь под воздействием веществ. Я сказал, что они могут провести любую удобную для них проверку моего состояния. На что последовало настойчивое требование открыть багажник... Я предоставил доступ, показал все вещи. В машине были патроны, они их не интересовали. Хотя во время "проверки" меня неоднократно спрашивали, не перевожу ли я запрещенные вещества. Далее требовали открыть салон и произносили фразы: "Доставай!" На вопрос: что доставать? Полицейский Алиханов отвечал: "Всё!" — рассказывает он.

"Потом фраза: подлокотник открывай. Откинув подлокотник, Алиханов повторяет: "Открывай!" Я не езжу на заднем сиденье и подлокотником не пользуюсь, сначала не понял требования, потом увидел крышку и поднял. Там и был первый "подарок". По требованию полицейского я вытащил и открыл (да, здесь я протупашил, но в тот момент не осознавал, что в машине могут быть вещи, которые мне не принадлежат...) и оттуда разлетелись пакеты и что-то похожее на траву. Положил это на машину, отказался, несмотря на крики, положить обратно в машину. Вокруг машины стояли разные люди, кто-то что-то спрашивал, кто-то придерживал упаковку и упавший пакет... Потом все резко исчезли, и долгое время никого не было. Далее — СОГ, возле машины появились еще пакеты... тогда я думал, что это самая большая проблема. Пока под водительским сиденьем не обнаружили нишу с порошками и таблетками, различной упаковкой и изолентой", — добавляет экс-командир.

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Полицейские признают, что была "наводка"

Кроме того, он отметил, что сами полицейские в разговоре неформально признают, что им дали наводку, что это выглядит как попытка подставить его за то, что он перешел дорогу кому-то влиятельному.

"Некоторые из них, узнав, кто я и что предшествовало этому, сказали: "Теперь мы понимаем, почему это было сделано!" — пояснил он.

По словам Ширшина, идея заключалась в том, чтобы инкриминировать сбыт, и именно поэтому в первом пакете были весы.

"Все отлично подготовили: группы, опера, СБУ (мое предположение), ВСП… задействовали столько ресурсов… и провалили операцию благодаря неравнодушным людям. И создали себе еще один отрицательный скачок в уровне доверия общества к государству и правоохранителям. Почему бы и нет... можем себе позволить, кредит доверия ведь бесконечен... Я сдал все анализы, дал объяснения и сделал все, что требует от меня закон. Мне нечего скрывать, нечего бояться. Для меня было неожиданно, сколько людей меня поддержали и как высказывались мои побратимы и те, кто меня знает. И, видимо, не просто так... Машину изъяли, опечатали и поставили на штрафную стоянку. Сейчас разбираюсь с бумагами, звонками, встречами..." — резюмирует он.

Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

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